A Castelfranco iniziano gli ottavi di finale, primo incontro dalle ore 11

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Castelfranco Veneto torneo di 3^ categoria fino ai 3.1 maschile e femminile. Iniziano gli ottavi di finale. Dirige Giorgio Tonietto con 119 giocatori e supervisione di Nadia Schiavon. Sono 10 le gare alle quali si possono assistere gratuitamente in Via Sicilia. Iniziano alle 11 Zanet-Bonaldo; alle 15.00 Silvestri-Rosso, Rigato-Mardale e Ceciliot-Pasinato; alle 17.00 Pianezzola-Fiori e Mattiello-Bonora. Alle 18.30 partita non irresistibile per il fuoriclasse Simone Gelli del Volpago, che dovrà misurare le ambizioni del 21enne di Istrana Davide Bassan (in foto) che sta facendo ottimi risultati. Il rappresentante dei giocatori di casa Ignjic Nemanja con il numero uno del seeding Enrico Peressin del Pordenone e Piergiovanni Drago con Alvise Finesso. Conclude la giornata la tds n°2 il giocatore dell’Eurosporting Tv Andrea Cattaneo opposto al vincente Lionello-Menini, incontro concluso nella serata di Martedì. Finali previste per la giornata di Sabato con inizio alle ore 15.00 con il femminile e a seguire quelle del maschile.

ALTRI TORNEI IN CORSO Fino al 13/8 a Visnadello presso il Pietro Burei draw azzurro per giocatori fino ai 3.2. Sono 116 i players a disposizione di Sonia Tondato e Giovanni Fregonese. Main draw iniziato e 4 gare con inizio dalle 17.00. Fino al 19/8 a Pederobba il 2° Trofeo DM Decori e Generali Tezza torneo di 3^ categoria fino ai 3.3. Da domani 5 inizierà la competizione con 125 players diretti da Ivano Durighello e la supervisione di Mauro Cenedese.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 19/8 al 30/8 alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/8. Dal 25/8 al 06/9 a Caerano di San Marco torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizione entro le ore 12 del 23 Agosto. Dal 26/8 al 10/9 9° Trofeo Open a Mogliano con 2.000€ di montepremi. Possono iscriversi i giocatori di sesso maschile sin dagli NC, entro le ore 12 del 24/8. A Motta di Livenza dal 2/9 al 10/9 torneo giovanile dai 10 ai 16 anni di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8.