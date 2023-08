Castelfranco alle semifinali maschile e femminile dalle 18. Visnadello ai quarti dalle 15

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Castelfranco Veneto torneo di 3^ categoria fino ai 3.1 maschile e femminile. Dalle 18.00 le semifinali. Sotto la direzione di Giorgio Tonietto erano 119 i giocatori coordinati da Nadia Schiavon. Primi due incontri che vedranno di fronte: Alvise Finesso-Andrea Cattaneo e Carlotta Donaggio-Alice Bertazzon alle 19.30 circa Pietro Mattiello-Simone Gelli e Gloria Pasinato-Virginia Gonzales y Herrera. Vi sono giunti a questo step: Pietro Mattiello under 18 dell’Istrana. che ha spento gli entusiasmi del tifo castellano che sostenevano l’ultimo giocatore di casa Nemanja Ignjic; “Nema” che con due ottime gare aveva scavalcato anche il favorito del seeding. Simone Gelli del Volpago che ha dovuto ricorrere al suo mestiere, e a quasi 3 ore di gioco, per domare l’under 18 cittadellese Alistair Sascha Bonaldo. Alvise Finesso under 16 veneziano con tessera del Treviso Tennis Team al terzo set con Riccardo Rosso del Tc Padova; Andrea Cattaneo under 18 dell’Eurosporting che si è imposto in due set sul giocatore del Green Garden Pietro Fiori. Nel femminile entrano in gara le due teste di serie Carlotta Donaggio e Virginia Gozales y Herrera, mentre Alice Bertazzon dell’Eurosporting Treviso ha regolato in due set la sua pari classifica Margherita Rigato del Green Garden. L’under 18 del Bassano Gloria Pasinato ha vinto l’incontro con l’under 14 padovana del Guizza, Angelina Soltoianu. Veramente incerti gli esiti dei due incontri: tutto muscolare tra la veneziana Donaggio e Bertazzon; per le due under 18 Pasinato e Gonzales passata quest’anno al Green Garden tanto equilibrio, forse un pizzico di sicurezza in più per l’ex giocatrice del Park. Finali previste per la giornata di Sabato con inizio alle ore 15.00 con il femminile e a seguire quelle del maschile. ALTRI TORNEI IN CORSO A Visnadello presso il Pietro Burei draw azzurro per giocatori fino ai 3.2. Erano in 116 i players a disposizione di Sonia Tondato e Giovanni Fregonese. Main draw giunto ai quarti. Alle 15.00 Alistair Sascha Bonaldo con Cristiano Franzato, alle 19.00 Francesco Biasotto-Michele Frate, alle 21.00 Umberto Costa-Tommaso Da Rold e Simone Martin-Sebastiano Buzzatti. Sabato semifinali e Domenica nel pomeriggio le finali. Fino al 19/8 a Pederobba il 2° Trofeo DM Decori e Generali Tezza torneo di 3^ categoria fino ai 3.3. Da domani 5 inizierà la competizione con 125 players diretti da Ivano Durighello e la supervisione di Mauro Cenedese. Gli orari di gioco di Venerdì 11 vedranno 9 gare dalle 14.30 alle 20.30. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 19/8 al 30/8 alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/8. Dal 25/8 al 06/9 a Caerano di San Marco torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizione entro le ore 12 del 23 Agosto. Dal 26/8 al 10/9 9° Trofeo Open a Mogliano con 2.000€ di montepremi. Possono iscriversi i giocatori di sesso maschile sin dagli NC, entro le ore 12 del 24/8. A Motta di Livenza dal 2/9 al 10/9 torneo giovanile dai 10 ai 16 anni di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8.