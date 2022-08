A Castelfranco nell'Open iniziato il draw di terza alla Barchessa ottavi di finale del 4^

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Iniziato a Castelfranco Veneto il tabellone di 3^ dell’Open maschile che dovrebbe chiudere entro il 04/9. Sono 64 gli iscritti diretti da Gabri Peroni con la supervisione di Loredana Venturini. Sei i promossi provenienti dalla 4^ categoria e desiderosi di mettersi in evidenza. Queste le gare odierne; dalle ore 17 Matteo Zara con Paolo Franceschini. Alle ore 18.30 Rodolfo Ziliotto con Alessandro Zuech e Renato Bortolato con il furetto di casa Pietro Conte. Alle 20 Pietro Longo con Matteo Marchiori e Martino Masiero con il tecnico di casa Eddy Zen. L’ultimo promosso giocherà domani, trattasi di Marco Bonora che incrocerà la racchetta di Dennis Bordin. Comandano il tabellone Giacomo Bresolin e Lorenzo Bortolaso. Alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ maschile giunto agli ottavi, che dovrebbe concludersi entro il 31/8. Paolo Borin, Paola Vanin e Nadia Schiavon sono impegnati a far giocare i 16 rimasti in gioco, sugli 80 iniziali. Queste le gare odierne. Alle 17 Carlo Cochetto con Lorenzo Marchiante, Cristiano Marchesan con Giorgio Jovinelli. Alle 18.30 Mattia Battistin con Daniele Bevilacqua e Andrea Baretta vs Erminio Mazzucco. Alle 20 Francesco Giuffrè-Gianni Rossetto e Dylam Cobas Dominguez-Bruno D’Angelo. Rodeo sull’erba a San Marco di Resana nel long weekend 26-28 Agosto per i terza e quarta categoria con draws azzurri e rosa. Saranno 18 i tennisti in lizza. A Caerano torneo di 3^ categoria dal 27/8 al 07/9. A Mogliano ci sarà l’Open giunto alla sua 8^ edizione. Diretto da Lucia Maffei con tabelloni azzurro e rosa sarà dotato di un montepremi di 2.500€. Date di svolgimento 27/8 al 11/9, una settantina i giocatori iscritti fino ai 2.8, quelli di classifica superiore scadenza ancora da definire. Dirigono Lucia Maffei e Giuliano Ferro. Dal 2/9 al 14/9 Open Memorial Nino e Marisa Borin alla Barchessa di Casale sul Sile. Draw maschile dai 3.5 in su. Iscrizioni entro le ore 13 del 31/8 per tutti. Torneo di 4^ categoria maschile Open Vp Verniciature al Park di Villorba dal 2 al 14/9 diretto da Roberto Marian. Iscrizioni entro le ore 12 del 31 Agosto. Dal 10 al 24/9 a Silea Torneo maschile fino ai 3.3 Trofeo Area 8 Business Center. Iscrizioni entro le ore 12 del 8/9. A Vedelago dal 24/9 al 9/10 per giocatori fino ai 3.4 tabelloni maschile e femminile a cura dell’Alpe Adria. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/9.