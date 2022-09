A Castelfranco oggi dalle 16 le semifinali dell'open Ghedin-Cheriè e Dal Santo-De Nardi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Castelfranco Veneto l’Open sta volgendo al termine. Sabato 3 semifinali e Domenica alle 10 l’epilogo. Erano 64 gli iscritti diretti da Gabri Peroni con la supervisione di Loredana Venturini. Le due gare in programma Sabato 3 vedono la prima semifinale alle 16.30 tra Carlo De Nardi e Tommaso Dal Santo e alle 18.00 Nicola Ghedin con Edoardo Cheriè Ligniere. Con le gare odierne entrano in campo i big. Nicola Ghedin in cerca del 4° titolo stagionale e Tommaso Dal Santo a caccia di partite che lo tengano sempre nell’onda da 2.2. Tra queste due partite, forse, la parte più facile ce l’ha Ghedin, sempreché Cheriè, il suo attuale allievo, non sfoderi qualche prova esaltante. Nel suo arco le frecce le ha e la stagione dopo aver raggiunto il suo best ranking da 2.4 non è ancora conclusa. Stesso discorso per l’altro trevigiano Carlo De Nardi. Sta giocando la sua più bella season agonistica, già coronata anche per lui con la promozione a 2.4 suo best ranking, ma ora deve scavalcare giocatori più avanti di lui, nella classifica. Dal Santo potrebbe essere alla sua “portata”, ma è un combattente come lui e d’ora in poi tutti i giocatori dai 2.3 in su hanno una classifica contingentata. Per entrarvici dovrà disputare anche gare nei circuiti internazionali. A Mogliano l’Open giunto alla sua 8^ edizione sta chiudendo il draw di terza. Diretto da Lucia Maffei e supervisione di Giuliano Ferro, tabelloni azzurro e rosa con un montepremi di 2.500€ sono 75 i tennisti in concorso. Quattro le gare di Sabato 3 che per i vincitori vuol dire accedere nel tabellone principale. Alle 16 Boetto Bernath-Mariutto e Gheller-Barolo. Alle 17.30 circa le altre due partite Pezzato-Rossi e Zanconato-Nali. Torneo di 4^ categoria maschile Open Vp Verniciature al Park di Villorba dal 2 al 14/9 diretto da Roberto Marian e Mauro Cenedese con 125 giocatori in tenzone. Dal 10 al 24/9 a Silea Torneo maschile fino ai 3.3 Trofeo Area 8 Business Center. Iscrizioni entro le ore 12 del 8/9. Ad Altivole Trofeo Progress per incontri di singolo maschile e femminile e doppi maschile femminile e misto fino alla terza categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/9. A Vedelago dal 24/9 al 9/10 per giocatori fino ai 3.4 tabelloni maschile e femminile a cura dell’Alpe Adria. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/9.