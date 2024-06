A Castelfranco Veneto concluso il torneo giovanile con 146 giocatori dai 10 ai 16 anni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Castelfranco concluso il Torneo giovanile dai 10 ai 16 anni con 146 giovani, diretto da Enrico Comacchio, Giorgio Tonietto e con la supervisione di Lorena Alberti. Nell’under 10 Pietro Bologna della Barchessa con Brando Puntar dello Sporting Life Center. Nell’under 12 Giacomo Bolin del Palladio ‘98 con Mario Allegro del Ct Belluno; bronzi per Pietro Stella dello Junior di S.Lucia e per il giocatore di casa Cesare Argenti. Nell’Under 14 il draw più pertecipato come l’under 12 con 34 giovani non poteva che essere vinto da Edoardo Poloni del Bassano. L’ultimo a resistergli è stato il compagno di club Pietro Martin; terzi posti per Giacomo Aldo Vettori dello Sporting Life Center e per Giacomo Palumbo della Canottieri Padova. Nell’under 16 Pietro Carrara dell’Arca di Spinea al terzo set su Giulio Muzzolon del Guizza Plus Center di Padova. Nel femminile per le più piccole, l’under 10 Letizia Durante del Cornuda con Alice Trevisan del Mogliano. Nell’under 12 Camilla Loro del Green Garden di Mestre con Vittoria Cecchini dell’Istrana. Nell’under 14 con ben 22 partecipanti: Costanza Cassina del Plebiscito di Padova con Azzurra Cappellazzo del Treviso Tennis Team. Terze Elisa Muraro del Bassano e Rebecca De Bastiani dell’Ata Battisti di Trento. Nell’under 16 Costanza Cassina concede il bis, in finale con lei c’è Alice Sostenio del Guizza Plus Center di Padova. TORNEI IN ATTO A Mogliano fino al 22 Giugno Torneo di 4^ maschile Trofeo Banca Generali Private con 120 players. Per i veterani a Istrana fino al 24 Giugno c’è il Trofeo Veneta Nastri con 5 draws dai 40 ai 65 anni e 55 giocatori a confronto. Alla Barchessa dal 15 Giugno al 1/7 competizione maschile e femminile per giocatori fino ai 4.3. Nei pomeriggi feriali orario di gioco dalle ore 17.00. Ben 132 giocatori in competizione. Da Panatta fino al 3/7 Open maschile e femminile con 4.000€ di prize money. Si gioca dai 4.3 nel draw maschile e per quello rosa dalle 3.5 totali 129 players. A Volpago dal 21/6 al 4/7 Trofeo New Print per giocatori di 4^ categoria maschile con 94 giocatori. Al Park di Villorba fino al 30 Giugno circuito young boys dai 10 ai 16 anni con 96 ragazzi. ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI Al Dopolavoro Ferroviario di Treviso dal 22 al 30 Giugno il Treviso Tennis Team organizza un torneo di 3^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 Giugno. Dal 22 al 09 Luglio a Motta di Livenza 33^ Edizione dell’Open maschile e femminile con un Price Money di 4.000€. Iscrizioni entro le ore 12 del 20/6 fino ai 3.5. Per i giocatori di ranking superiore verrà stabilita dal G.A. Nadia Schiavon. Al Ranazzurra di Conegliano dal 29/6 al 14/7 draw maschile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/6. Identico torneo come al Ranazzurra si terrà all’Ostani di Montebelluna fino al 10 Luglio.