Svelato il programma dei Campionati Italiani Giovanili di ciclocross di Castello Roganzuolo

Sono numeri da capogiro quelli che ha svelato la Società Sportiva Sanfiorese, organizzatrice dei Campionati Italiani Giovanili di Ciclocross che si terranno il 28 e 29 gennaio 2023 a Castello Roganzuolo. Nella frazione del comune di San Fior sono attese più di 3.500 persone in due giorni. Almeno un migliaio pernotteranno negli hotel tra Conegliano e Vittorio Veneto (due hotel sono già al completo) e visiteranno il territorio assieme alle famiglie che giungeranno con oltre 150 camper da tutt’Italia. Venerdì sera, alla presentazione ufficiale dell’evento presso la Sala Polifunzionale del Comune di San Fior, il Presidente del comitato trevigiano della Federciclismo Giorgio Dal Bo ha riferito di aver ricevuto telefonate dalla Sardegna: «Chiedevano informazioni sul pernottamento e sulle zone da visitare».

Le aspettative per i Campionati Italiani Giovanili di Ciclocross di Castello Roganzuolo sono davvero elevate.«Saranno sicuramente un successo» ha sottolineato durante la presentazione ufficiale dell’evento il Commissario Tecnico della Nazionale Ciclocross Daniele Pontoni. «Un bell’evento” ha specificato Sonia Brescacin, Consigliere della Regione Veneto, anche perché, le fa eco Sandro Checchin, Presidente del Comitato Federciclismo Veneto «Poggia su solide realtà».

Il sindaco di San Fior Giuseppe Maset, nel suo intervento, ha ricordato il ruolo educativo delle società sportive: «Abbiamo un bisogno assoluto di allenare i giovani al sacrificio e ai doveri». Un tema ribadito dal Presidente della Commissione Fuoristrada Federciclismo Massimo Ghirotto il quale ha ricordato ai giovani in sala che è partito dal nulla per poi giungere al Giro d’Italia, alla Vuelta, Al Tour. «Bisogna crederci» ha detto Ghirotto.

Le gare di Castello Roganzuolo, che si terranno il 28 e 29 gennaio 2023, apriranno la stagione dei campionati italiani in terra trevigiana, campionati che saranno in totale tre: San Fior, Maser, Pieve del Grappa. A Castello Roganzuolo di San Fior si celebrerà il ciclocross già dalla mattinata del 28 gennaio. Gli eventi inizieranno alle 10.00 con la gara degli amatori e poi proseguiranno con il Campionato Italiano Team Relay.

Domenica 29 gennaio alle 10.00 si comincerà con gli esordienti per poi passare agli allievi. Una giornata intensa che si concluderà solo verso le 15.30. Per quanto riguarda il tracciato, si svilupperà attorno alla chiesa monumentale di Castello Roganzuolo e sarà lungo 2,5 km con un dislivello di 40mt. Poco prima dell’arrivo, proprio sotto la chiesa monumentale, l’organizzazione predisporrà una grande salita artificiale che spingerà gli atleti a camminare con la bici in spalla per poi arrivare pedalando, pochi metri dopo, al traguardo finale. Sarà davvero uno spettacolo anche perché il ciclocross si terrà “in un luogo incantato, tra gli olivi e la famosa Pieve di Castello Roganzuolo” ha detto Gastone Martorel, presidente della Società Sportiva Sanfiorese. I Campionati Italiani Giovanili di Ciclocross saranno pure l’occasione per celebrare il 9° trofeo città di San Fior e il 3° memorial Adriano Lot. Nell’area verranno predisposti numerosi parcheggi e vicino all’arrivo si potrà trovare un piccolo stand enogastronomico. La due giorni trevigiana si potrà seguire pure in diretta sulla pagina Facebook della Società Sportiva Sanfiorese.