Cecchetto e Aipd: la trebbiatura solidale all’insegna della biodiversità e delle tradizioni locali

L’Az. Agr. Cecchetto Giorgio e l’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) – sezione Marca Trevigiana rinnovano la loro collaborazione per un progetto di solidarietà che promuove territorio, comunità, sostenibilità e recupero di specie agricole antiche. Sabato 13 luglio nella sede aziendale di Tezze di Piave si terrà la trebbiatura solidale con la partecipazione di ragazzi, famiglie e autorità locali. Il progetto inizia nel 2022 quando l’azienda, disponendo di un ettaro di terreno adiacente alla cantina, preferisce la coltivazione e la riscoperta di un cereale antico alla piantumazione di un nuovo vigneto. Con la volontà di diversificare e valorizzare la biodiversità locale, la scelta per la semina è ricaduta sulla varietà Mentana, un grano andato in disuso durante i conflitti mondiali e oggi sempre meno coltivato. Invece, per onorare e tenere viva la memoria storica delle tradizioni agricole locali, i ragazzi dell’AIPD nelle fasi di mietitura e trebbiatura utilizzeranno mezzi agricoli dei primi del Novecento, grazie al gruppo de “I Frascassati” di Cimetta.

“Con questa iniziativa – spiega Sara Cecchetto, responsabile sostenibilità dell’azienda – abbiamo integrato il recupero di un grano antico in un progetto di inclusione sociale. I ragazzi dell’AIPD e le loro famiglie, che anche quest’anno hanno confermato la partecipazione alla trebbiatura solidale, si metteranno ancora una volta alla prova, dimostrando il loro impegno, le loro capacità e la loro forza d’animo. Un’occasione unica per mettere in luce quanto siano in gamba le persone che ogni giorno arricchiscono l’associazione e la comunità locale”. Dalla raccolta del grano nasceranno confezioni di farina e pasta che i ragazzi con sindrome di Down personalizzeranno con le loro decorazioni uniche e originali. I prodotti saranno poi messi in vendita e il ricavato sarà destinato a finanziare le attività svolte dall’associazione. La trebbiatura solidale si inserisce nel circolo virtuoso di iniziative ambientali e sociali proposte da Cecchetto – tra queste l’apicoltura tra i vigneti, la vendemmia inclusiva del Raboso del Piave e il recupero e la piantumazione del bosco di Coste di Maser, certificato secondo i principi di FSC® – C181022 –, attività fondamentali per l’equilibrio uomo-natura che nel corso dell’anno prevedono giornate di formazione con associazioni, scuole e comunità locali.

L’appuntamento di sabato 13 luglio vedrà anche la partecipazione di ospiti autorevoli: Marina Marchetto Aliprandi, Membro della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana; Federico Caner, Assessore al Turismo e all’Agricoltura della Regione Veneto; Manuela De Bernardin Stadoan, Questore di Treviso; Vincenzo Zonno, Dirigente Commissariato di Conegliano e Vice Questore; Alessandro Brait, Sindaco del Comune di Vazzola.