Challenge cup, prova di forza dei Leoni: Falcons spazzati via (18-57) e ottavi conquistati

Il Benetton Rugby inizia il 2024 con una roboante vittoria fuori casa, in Challenge Cup, sui Newcastle Falcons. Al Kingston Park i Leoni passeggiano, battendo gli inglesi per 18-57, e in questo modo si garantiscono il passaggio del turno. Sabato prossimo a Monigo la gara interna con il Montpellier per chiudere il girone di qualificazione prima di aprire la parentesi del Sei Nazioni che andrà a decimare la rosa biancoverde. Il campionato tornerà il 17 febbraio con la frasferta di Leinster, scontro al vertice con la prima in graduatoria.

La cronaca del match

Al Kingston Park la temperatura è molto bassa e spira un forte vento freddo. La gara dei Leoni non inizia nel migliore dei modi perché Ignacio Mendy viene ammonito per un avanti volontario su un’azione pericolosa degli inglesi nei 22 metri biancoverdi. Newcastle va ai pali e Connon regala i primi tre punti ai suoi. In inferiorità numerica i Leoni subiscono la meta di Bello. Connon trasforma e inglesi avanti 10-0. Si rientra in 15 contro 15 e i biancoverdi ritornano subito in gara. Touche nei cinque metri di casa, Negri fa da apriscatole e Uren serve Tomas Albornoz che con una serpentina supera due avversari e va in meta. Lo stesso numero 10 non trasforma. Snyman e compagni sono finalmente settati in gara e fanno ancora male grazie alla velocità bruciante dei propri trequarti. Menoncello sfonda e da terra scarica un superbo riciclo per Albornoz, la difesa dei Falcons è aperta e l’argentino serve l’accorrente Mendy che è bravo a dare a Onisi Ratave l’offload per la meta dell’ala figiana. Albornoz ora centra i pali e Benetton avanti 10-12. Passano pochi minuti e Newcastle rimette il muso avanti con il piazzato da quasi metà campo di Connon. La gara è ricca di spettacolo e i Leoni realizzano un’altra marcatura pesante. Gli avanti guadagnano territorio e i trequarti concretizzano. Combinazione tra Albornoz e Brex, ovale fuori per la scorribanda di un imprendibile Tommaso Menoncello che va a schiacciare il pallone a terra. Albornoz trasforma. Poi Lucchesi con un tenuto fondamentale non permette ai Falcons di andare in meta. Smith è un razzo e Newcastle per fermarlo è costretto alla penalità. Il Benetton Rugby sceglie di andare ai pali e Tomas Albornoz non sbaglia. A fine primo tempo il calcio da metà campo di Connon è troppo corto e il primo tempo si chiude con i biancoverdi avanti 13-22.

Finisce l’intervallo e Zani prende il posto di Gallo. I Leoni decidono di alzare subito le marce e vanno a sgasare con la quarta meta che vale il punto di bonus offensivo. Onisi Ratave sale in cattedra: sulla fascia sinistra si beve il diretto rivale e vola per la doppietta personale. Albornoz è una sentenza dalla piazzola. Coach Bortolami opta per modificare tutta la prima linea: Pasquali e Bernasconi per Zilocchi e Lucchesi. I Leoni prendono definitivamente il là all’alba della ripresa con un’altra meta. Ratave sfonda centralmente, riciclo per Uren, poi Albornoz con un assist al bacio per la corsa diretta di Ignacio Mendy; pure l’ala argentina trova la gioia individuale di serata. Il numero 10 degli ospiti converte e Benetton Rugby avanti 13-36. Altri cambi per i biancoverdi: dentro Izekor e Garbisi per Zuliani e Umaga. Snyman e soci risultano indecifrabili per la retroguardia dei Falcons e dilagano: altra manovra avvolgente sospinta dal pack, la palla passa a Tommaso Menoncello che sgancia tutta la sua potenza e agilità per sorpassare quattro avversari e siglare la doppietta. Fenomenale meta del centro trevigiano e Umaga, appena subentrato ad Albornoz, trasforma. E’ il turno pure di Koegelenberg per Niccolò Cannone. I Falcons reagiscono con la marcatura pesante di McCallum. Connon non centra i pali. Ultima sostituzione con Ruzza per capitan Snyman. I Leoni non vogliono mollare la presa e continuano ad attaccare sfruttando anche l’indisciplina dei Falcons. Drive nei cinque metri timonato da Bernasconi, Ratave alimenta per Alessandro Izekor che di cattiveria e caparbietà fissa la settima marcatura pesante degli ospiti. Umaga trasforma. La valanga biancoverde non si placa perché all’ultimo minuto Ratave recupera l’ovale, accende le ruote motrici e trova l’offload per il corridoio perfetto preso da Jacob Umaga che tutto solo si invola in meta e trasforma per il 18-57 finale a favore del Benetton Rugby. Con questi cinque punti i Leoni salgono a 11 punti nella Pool B e in attesa dei risultati di domani sono provvisoriamente primi nel girone. Inoltre la truppa di coach Bortolami conquista gli ottavi di finale con un turno di anticipo.

Il tabellino

Marcature: 4′ p. Connon, 13′ meta Bello tr. Connon, 16′ meta Albornoz, 19′ meta Ratave tr. Albornoz, 24′ p. Connon, 27′ meta Menoncello tr. Albornoz, 34′ p. Albornoz; 45′ meta Ratave tr. Albornoz, 49′ meta Mendy tr. Albornoz, 56′ meta Menoncello tr. Umaga, 63′ meta McCallum, 73′ meta Izekor tr. Umaga, 80′ meta Umaga tr. Umaga.

Note: cartellino giallo al 4′ a Ignacio Mendy (BEN). Trasformazioni: Falcons 1/2 (Connon 1/2); Benetton Rugby 7/8 (Albornoz 4/5, Umaga 3/3). Punizioni: Falcons 2/3 (Connon 2/3); Benetton Rugby 1/1 (Albornoz 1/1). Player of the match: Tommaso Menoncello (BEN).

Newcastle Falcons: 15 Elliott Obatoyinbo, 14 Adam Radwan, 13 George Wacokecoke, 12 Cameron Hutchison (64′ Louie Johnson), 11 Iwan Stephens (34′ Tom Penny), 10 Brett Connon, 9 Josh Barton (51′ Hugh O’Sullivan); 8 Callum Chick (C), 7 Guy Pepper (57′ Sam Cross) , 6 Pedro Rubiolo, 5 Sebastian de Chaves, 4 John Hawkins (54 Freddie Lockwood), 3 Eduardo Bello (46′ Murray McCallum), 2 Jamie Blamire (63′ Bryan Byrne), 1 Adam Brocklebank. A disposizione: 17 Phil Brantingham. Head Coach: Alex Codling.

Benetton Rugby: 15 Rhyno Smith, 14 Ignacio Mendy, 13 Tommaso Menoncello, 12 Ignacio Brex, 11 Onisi Ratave, 10 Tomas Albornoz (55′ Jacob Umaga), 9 Andy Uren (51′ Alessandro Garbisi); 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani (51′ Alessandro Izekor), 6 Sebastian Negri, 5 Eli Snyman (64′ Federico Ruzza), 4 Niccolò Cannone (55′ Gideon Koegelenberg), Giosué Zilocchi (45′ Tiziano Pasquali), 2 Gianmarco Lucchesi (45′ Bautista Bernasconi), 1 Thomas Gallo (40′ Federico Zani). Head Coach: Marco Bortolami.