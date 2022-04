Challenge De Marchi: presentata l'edizione 2022, tre eventi per scoprire il territorio

E' stata presentata questa mattina nella splendida cornice di Villa Brandolini di Pieve di Soligo la Challenge De Marchi 2022, il cui programma comprenderà tre eventi assolutamente da non perdere per gli appassionati del mondo gravel e del cicloturismo. La nuova proposta che porta la firma di Discovering Veneto di Francesca Zuccolotto e di Massimo Santarelli, con Via Roma Bike Rental prevede tre manifestazioni ricche di fascino come la Prosecco Gravel-Emilio De Marchi del prossimo 15 maggio, la Jesolo-Asolo del 25 settembre e la Gravel dei Babbi Natali dell'11 dicembre. "Si tratta di tre eventi che abbiamo allestito in questi anni e che, nonostante le restrizioni per il Covid-19 non si sono fermati. Quest'anno ripartiamo con ancora maggior entusiasmo e con tante novità per tornare ad accogliere i partecipanti che ci raggiungeranno da tutta Italia e da diverse nazioni europee" ha spiegato Massimo Santarelli.

Il 15 maggio, la Prosecco Gravel - Emilio De Marchi che si svilupperà sulle Colline del Prosecco inserite tra i siti Patrimonio dell'Umanità Unesco, proporrà due tracciati: uno corto di 61 km (con un dislivello di 730 m) e uno lungo di 109 km (con un dislivello di 1.580 m). Il 25 settembre, poi, il programma proseguirà con la cicloturistica da Asolo a Jesolo: 119 km che si sviluppano interamente su percorsi ciclabili e che consente di partire dalle Colline Asolane per giungere sino alla Laguna di Venezia attraversando luoghi incantevoli che solo in bicicletta si possono ammirare. A chiudere il programma della Challenge 2022 sostenuta e promossa da De Marchi, dalla rete di impresa Visit Prosecco Hills e da Cicli Bottecchia, l'11 dicembre sarà la Gravel dei Babbi Natale che attraverseranno le Colline Asolane.

"Coloro che parteciperanno a tutte e tre le manifestazioni riceveranno una maglia speciale realizzata appositamente da De Marchi e potranno partecipare all'estrazione di una splendida bicicletta Bottecchia. Inoltre, ad ogni manifestazione, come è consuetudine per la nostra organizzazione, proporremo diversi premi speciali e lotterie riservate ai partecipanti" ha spiegato Massimo Santarelli. "Grande attenzione l'abbiamo posta anche sui servizi riservati agli iscritti con i ristori allestiti in luoghi straordinari e accoglienti e la possibilità di rientrare al punto di partenza della Asolo-Jesolo con i mezzi dell'organizzazione. In più da quest'anno abbiamo deciso di riservare grande attenzione anche a chi parteciperà con biciclette e abbigliamento storici, una filosofia che ben si sposa con i percorsi che proponiamo".

Manifestazioni gravel unite da un filo rosso, quello della promozione turistica del territorio come confermano le parole di Francesca Zuccolotto: "Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio straordinario che merita di essere scoperto in ogni angolo e la bicicletta gravel è lo strumento ideale per farlo. L'obiettivo con cui promuoviamo queste manifestazioni è far conoscere questi luoghi ma, soprattutto, fare in modo che i partecipanti siano invogliati a tornare qui anche in futuro". Ad applaudire lo sforzo organizzativo della Challenge De Marchi è stato il Direttore di GAL (Gruppo di Azione Locale) dell'Alta Marca Trevigiana, il dott. Michele Genovese che ha spiegato: "Da un pò di tempo mi sono appassionato anche io al mondo della bici gravel e devo dire che rappresenta il mezzo ideale per chi ama scoprire nuovi luoghi in bicicletta. Questo territorio va raccontato attraverso le esperienze e le emozioni come quelle che sapranno certamente offrire queste tre manifestazioni inserite all'interno della Challenge De Marchi e coordinate da uno staff professionale e lungimirante".