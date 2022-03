Tennis, Christian Padovan sbaraglia tutti al Torneo Tpra

A Motta di Livenza il Torneo Tpra nel weekend ha visto il successo di Christian Padovan del circolo di casa. Il cinquantenne si è aggiudicato la competizione Miami Entry Level diretta da Mauro Granzotto con quattro vittorie. In finale non ha lasciato scampo a Stefano Paron Cilli, riservandogli un doppio bagel. Terzi posti per Marco Beltrame del Portogruaro e per il 55enne Enzo Fasan, ben piazzato nella classifica generale.

Gli altri tornei

Sono rimasti in otto all’Alpe Adria in programma a Vedelago nel draw maschile e quattro nel femminile. Erano in centinaio i tennisti in gara fino al grado 3.4. Ovviamente in testa c’è sempre il favorito del seeding, Edison Martinez del Pederobba che incrocerà la racchetta di Marcello Dalbosco. Il solido trentino nella serata di lunedì ha scavalcato al terzo set Damiano Baggio dell’Altivole. Daniele Trentin, player del Tc Mestre si gioca l’accesso alla semifinale contro il muscolare Under 16 del Plebiscito di Padova Edoardo Scodellari. Le partite in programma martedì 22 marzo vedono i primi due quarti a confronto. Martinez-Dalbosco e Trentin-Scodellari. Domani, mercoledì 23, orario ancora da stabilire, ma presumibilmente alle 20 gli altri due quarti. Giovanni Antonello Under 16 bellunese, con il coetaneo Sebastiano Buzzatti del Cornuda, fresco vincitore del torneo di categoria al Tc Mestre. Chiude la parte bassa del tabellone con Francesco Toniolo dell’Istrana che dovrà contenere la verve di Massimo Paolo Lombardo del Villa Guidini che si è ben fatto notare al Bnl. Il 4.1 è già alla sua quarta vittoria, l’ultima ottenuta estromettendo nientemeno che il favorito numero due Davide Santarossa. Nel femminile vince la tds numero 1 Sara Martini Under 18 del Motta di Livenza che sarà opposta alla veterana Silvana Povelato. Sarà uno scontro tra Under 18 l’altra semifinale, quella tra Vittoria Mioni del Plebiscito e la bassanese Francesca Vario, che si è imposta in due set sulla castellana Bianchi.

Torneo di 4^ categoria dal 12 al 27 marzo a Sernaglia della Battaglia con 66 concorrenti in lizza, coordinati da Gianluca Viezzer e Renzo Mancuso. Quattro gli incontri odierni. Alle 18.00 Paolo Tormena-Massimo Girotto e Maurizio Collatuzzo con la sorpresa Giulio Lovisotto dell’Olivera. Alle 19.30 Marco Da Ruos vs Marco Buja e Carlo Battistella con l’altra mina vagante, il giocatore di casa Marco Paoletti. Tutto pronto a Villorba per l’Open maschile dal 1/4 al 16/4 con 1.200 € di montepremi, che sarà diretto da Roberto Marian. Iscrizioni entro le ore 12 di Mercoledì 30 Marzo, dai 4.4 ai 2.1.