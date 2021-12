Torna la "Christmas Cup": il Calciotto Treviso pronto a sfidare Milano

Sabato 4 dicembre torna in campo la Rappresentativa Calciotto Treviso e lo farà in trasferta al Bottagisio Sporting Center di Verona dove alle ore 18 affronterà il Pizzeria La Tonda, una delle migliori squadre veronesi e attualmente prima in classifica nel campionato scaligero. Sarà anche l'esordio sulla panchina di Treviso per il mister Klaudio Graceni che da un paio di mesi sta lavorando con la squadra in vista degli impegni di dicembre.

Graceni, coaudiuvato dal preparatore dei portieri Marco Baston e dal collaboratore tecnico Enrico Pizziolo, ha convocato 16 giocatori per il doppio appuntamento: portieri Nicola Mattiuzzi e Sebastiano Cuva; difensori Matteo De Santis, Claudio Giordano, Francesco Olivieri, Denis Pesce, Kevin Villa e Mattia Pezzuto; centrocampisti Andrea Bellemo, Niccolò Frascerra, Gazmend Morina, Marco Rossi e Antonio Vettori; attaccanti Riccardo Barbon, Leonardo Milan e Cristian Piovesan. Domenica 19 dicembre poi è in programma a Morgano la tradizionale Christmas Cup contro la Rappresentativa Calcio a 8 Milano: il trofeo trevigiano da 7 anni ormai è un appuntamento fisso pre-natalizio per il calciotto nazionale ed ha visto passare squadre blasonate come la S.S.Lazio Calcio a 8, l'Ilike Pesaro e la Reer Torino.

“Finalmente torna in campo la nostra Rappresentativa - esclama il Team Manager trevigiano e della Nazionale Italiana Massimiliano Cattarin - Da anni Treviso affronta le migliori squadre italiane ed europee. Il Pizzeria La Tonda è ai vertici del campionato veronese e sarà per noi una trasferta insidiosa e stimolante. Milano invece è una delle migliori realtà del nord Italia e sarà per noi un onore ospitarli a Morgano per la Christmas Cup. Speriamo inoltre che vengano confermati a breve anche i calendari internazionali per il 2022 perché Treviso c'era, c'è e ci sarà sempre nel calciotto che conta!”.