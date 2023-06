Il ciclismo trevigiano "sconfina" ad Abbazia Pisani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Pratichiamo uno sport fatto di fatica e dedizione, che insegna a credere in se’ stessi, a non mollare alla prima difficoltà, e se si vuole raggiungere un obiettivo non esiste una via facile, solo continuando a perseverare si arriverà ad un risultato. E' stata una giornata incredibile grazie ai molti partecipanti e alle persone che sono venute ad assistere alla gara. Una giornata di vero sport e sincera amicizia. Queste le parole del presidente dell'ASD Abatini Enrico Marcon al termine della manifestazione svoltasi il 25 giugno 2023 ad Abbazia Pisani in provincia di Padova. Foto e classifiche dell'evento sul sito Acsi ciclismo Treviso. Edi Tempestin