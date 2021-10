Giro d’Italia di ciclocross, due giovani trevigiani in vetta

Due ragazzi della Società Sportiva Sanfiorese sono al comando del Giro d’Italia di ciclocross. Il vittoriese Riccardo Da Rios è in testa alla classifica degli Allievi primo anno, mentre Pietro Deon, di Camalò, guida la classifica degli Esordienti. A San Fior fanno festa ogni domenica, specie i diesse Marco Paludetti e Roberto Della Libera che seguono i corridori. I presupposti per far bene c’erano tutti, perché quando una squadra affiatata come la Bike Italia Tour, supportata dal Club Corridonia, incontra la passione e l’organizzazione dell’ASD Romano Scotti c’è da mettersi comodi e godersi lo spettacolo. Quindi le aspettative erano molto alte e il 3° Trofeo CorridoMania non solo non le ha deluse, ma è riuscito a superarsi, complice una grande presenza di pubblico e partecipanti e soprattutto un percorso reso più impegnativo e accattivante. Con i piccoli atleti dello short track compresi si è giunti a lambire gli 800 partenti.

Allievi primo anno. «Prima della seconda rampa dell'ultimo giro sono caduto, Proietti mi ha ripreso e Fabbro stava andando via in fuga solitaria su un percorso tecnico e scivoloso – racconta Riccardo Da Rios - Sembrava ormai persa, ma agli ostacoli gli è caduta la catena e ho cercato di spingere al massimo per portare a casa questa nuova vittoria».

1° Da Rios Riccardo (SS Sanfiorese) - maglia bianca

2° Proietti Gagliardoni Mattia (Asd U.C.Foligno)

3° Fabbro Ettore (Jam's Bike Team Buja)

Esordienti uomini

1° Deon Pietro (SS Sanfiorese) - maglia rosa-azzurra

2° Acquaviva Gregorio (Dotta Bike Racing Team)

3° Cerame Nicola (Sc Castellettese Cicli Varsalona)

Allievi uomini 1° anno - maglia bianca: Riccardo Da Rios (S.S. Sanfiorese)

Esordienti uomini - maglia rosa-azzurra: Pietro Deon (S.S. Sanfiorese)

Ma i risultati della domenica della Sanfiorese non si sono fermati al Giro d’Italia. Ad Angera un sesto posto con Gerbaudo tra gli esordienti del secondo anno. A Bolzano, al Trofeo Triveneto, ottavo posto con Lorenzo Rado, sempre tra gli esordienti 2, e poi altri piazzamenti secondari che però hanno dato punteggio top class per le classifiche nazionali. Al momento la Sanfiorese è leader nazionale nella classifica top class sia tra gli esordienti con Deon, sia tra gli allievi 1 e 2 anno con Da Rios.

Festival della famiglia Fontana a Bolzano: primo Filippo, terza Beatrice

Festival della famiglia Fontana nella gara del Parco Baden Powell Terza prova del Trofeo Triveneto di ciclocross, 30° Trofeo Città di Bolzano, grande classica del calendario nazionale di ciclocross. Dominatore incontrastato della gara degli Open Filippo Fontana, che ha inflitto più di un minuto a tutti gli avversari. Il trevigiano vittoriese, figlio di Alessandro azzurro della specialità, del C.S. Carabinieri ha preceduto l’esperto trentino Martino Fruet (Team Lapierre) e il trevigiano Simone Pederiva (Sportivi del Ponte). La prova Open femminile, invece, ha proposto un bel duello tutto altoatesino tra l’Elite Anna Oberparleiter (Rh Racing) e la junior Sophie Auer (Zanolini). Nel finale l’ha spuntata l’esperta Anna Oberparleiter. Terza piazza per un’altra junior trevigiana, Beatrice Fontana (Rudy Project), sorella di Filippo.