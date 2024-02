Ciclocross, campionati italiani: i giovani trevigiani fanno il pieno di podi e medaglie

Risultato esaltante per le società della provincia di Treviso ai campionati tricolori giovanili di Castelletto di Serravalle, in provincia di Bologna. Gruppo Sportivo Mosole, Sanfiorese e Young Team Arcade hanno conquistato un oro (Matilde Carretta), due argenti (Giorgia Pellizotti e Pietro Deon) e tre terzi (Sanfiorese nella prova del Team Relay, Pietro Foffano e Marta Grassi). Il Gruppo Sportivo Mosole, presieduto da Mara Mosole e condotto dall’ex professionista Luca Pavanello, fa la parte del leone. Matilde Carretta è oro nella categoria esordienti secondo anno. La girl di Casier, nata a marzo, si riconferma campionessa italiana anche nel ciclocross. L’anno scorso aveva vinto i tricolori su strada a Darfo Boario. Matilde ha vinto la gara anticipando l'emiliana Giorgia Sardi (Gagabike Team) e la friulana Rebecca Anzisi (Jam's Bike Team Buja).

Sfortunata la prova di Pietro Foffano, di Martellago, nella categoria esordienti del primo anno. Oscar Carrer (Fusion Bike) e Luca Ferro (Bustese Olonia) scattano dalla prima fila e prendono il comando con Carrer che prende 20 secondi di vantaggio. Su Ferro si riporta il veneziano Pietro Foffano e insieme recuperano fino al ricongiungimento. Purtroppo Foffano cade ad un giro dal termine. Vince il pugliese Oscar Carrer allo sprint sul lombardo Luca Ferro. Subito dietro Pietro Foffano agguanta il terzo scalino del podio.

La SS Sanfiorese non si smentisce mai nella scuola del ciclocross. Organizzati i campionati italiani lo scorso anno, ha colto ai Tricolori Giovanili due argenti con Giorgia Pellizotti (figlia di Franco ex professionista ora tecnico) nella categoria allieve secondo anno e Pietro Deon, allievi secondo anno. La trevigiana Giorgia Pellizotti (SS Sanfiorese) è stata anticipata da Elisa Bianchi che si è presa il titolo tricolore delle donne allieve di secondo anno. Una prestazione superba per la bresciana della Guerciotti Salus (al terzo titolo) che imprime il ritmo fin dalla partenza staccando subito tutte le avversarie. Bianchi trionfa e conquista il secondo titolo ai campionati italiani dopo la vittoria di sabato nel Team Relay.

Il titolo degli allievi secondo anno è stato conquistato dal friulano Filippo Grigolini (Jam's Bike Team Buja) davanti a Pietro Deon (SS Sanfiorese), trevigiano di Camalò, già vincitore di un Giro d’Italia. Sabato nel Team Relay la SS Sanfiorese ha conquistato la medaglia di bronzo con il quartetto Mariotto, Nadal, Pellizotti, Deon. Primo e secondo posto per la Guerciotti Salus. Nella gara delle esordienti primo anno la trevigiana Marta Grassi (Young Team Arcade) ha dovuto cedere alla veneziana di Torre di Mosto Irene Righetto che ha superato di oltre due minuti la friulana Emma Deotto (Bandiziol Cycling Team).