Campionati veneti di ciclocross: sette titoli a Treviso

Sole e cielo azzurro hanno fatto da cornice alla 6^ tappa del Trofeo Triveneto di ciclocross. L’appuntamento era fissato domenica a San Pietro in Gù, nella pianura padovana, per il 7° Cx del Brenta, Trofeo Morbiato, gara che assegnava i titoli regionali veneti degli agonisti e che ha radunato quasi 400 atleti. Organizzazione perfetta, come ogni anno, della Fox Team con in cabina di regia i giovani e appassionatissimi Pietro Lucatello e Yari Cisotto, che per molti anni hanno praticato questa disciplina, e che hanno scelto la stessa location di gara dell’anno scorso. Il tracciato di gara non presentava particolari dislivelli ma, allo stesso tempo, era ricco di tratti tecnici e trabocchetti che hanno reso combattute tutte le prove. Sette titoli sono andati alle società della provincia di Treviso, cinque alla Ss Sanfiorese che è in testa al campionato italiano società. Nella gara Donne Open, invece, vittoria netta firmata dalla trevigiana Beatrice Fontana (Rudy Project) che ha potuto indossare la maglia di campionessa regionale veneta Open. Francesca Pisciali e Lucrezia Braida (Kicosys) hanno completato il podio.

La competizione degli juniores ha offerto una partenza velocissima che ha immediatamente scremato il gruppo dei migliori e ha esaltato l’attacco di Lorenzo De Longhi (Sanfiorese), Elia Mares e Alessio Paludgnach. Nelle fasi finali De Longhi è riuscito ad imporre un ritmo impossibile per gli avversari. Successo e maglia di campione regionale per il beniamino della Sanfiorese, che ha preceduto Mares (Gc Montegrappa) e Paludgnach (Bandiziol). Doppietta e titoli regionali targati Sanfiorese nelle prove degli allievi, grazie ai successi di Riccardo da Rios e Pietro Deon, rispettivamente tra i ragazzi del 2° e del 1° anno. La maglia delle allieve del 1° anno è invece stata messa in saccoccia dalla figlia d’arte Giorgia Pellizotti (Sanfiorese), figlia dell’ex professionista Franco. Tra gli esordienti il titolo va Valentina Marani (Sanfiorese), la maglia rossa dei Master Woman tra gli amatori va a Chiara Selva (Spezzotto).

Titoli regionali veneti

Esordienti M - Nicolò Preto Martini

Esordienti F – Valentina Marani (Sanfiorese)

Allievi 1° anno – Pietro Deon (Sanfiorese)

Allievi 2° anno – Riccardo Da Rios (Sanfiorese)

Allieve 1° anno – Giorgia Pellizotti (Sanfiorese)

Allieve 2° anno – Elisa Farri

Juniores M – Lorenzo De Longhi (Sanfiorese)

Juniores F – Chiara Giusti

Open F – Beatrice Fontana (Rudy Project)

Under 23 – Tommaso Ferri

Open M – Fabio Zampese