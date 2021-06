Cistian Bernardi è il nuovo Campione Regionale Veneto di cross country

L'atleta classe 2001, vincendo il Gran Premio di Conegliano, si è confermato per il secondo anno consecutivo Campione Regionale tra gli Under 23

Continua il momento d’oro per la squadra di mountain bike trevigiana che, dopo il primo podio al Valchiarò XC BikeRace di Torreano e dopo la prima storica vittoria di una settimana fa nella quarta prova della Veneto Cup a Borso del Grappa, vede arrivare anche il primo titolo, quello di Campione Regionale Veneto Cross Country. A raggiungere questo importante traguardo per il Team del Presidente Manuele Caon è Cristian Bernardi, atleta classe 2001, che vincendo il Gran Premio di Conegliano si conferma per il secondo anno consecutivo Campione Regionale tra gli Under 23.

Una gara pressoché perfetta quella che ha corso Cristian, nel gruppo di testa fin dalle prime battute di gara e dove ha dimostrato un grande status di forma sia da un punto di vista atletico che tecnico e tattico. L’attacco vincente è avvenuto nell’ultimo dei cinque giri in programma, con l’atleta di Caerano San Marco che è riuscito a staccare definitivamente Ramon Vantaggiato, poi secondo al traguardo. Per Cristian doppia soddisfazione visto che con il tempo totale di gara, di pochi secondi superiore all’ora e mezza, si è aggiudicato anche la classifica assoluta di giornata, precedendo tutti gli atleti della categoria Elite.

La giornata è stata impreziosita ancora di più dalle prestazioni degli altri due ragazzi rosso-neri in gara: Lorenzo Lazzaretti con una grande rimonta nel finale raggiunge il terzo gradino del podio, mentre Alberto Capoia conclude in settima posizione. Un risultato di prestigio e una prestazione da grande squadra, che ripagano il lavoro fatto in questi mesi da parte di atleti, staff, sponsor e partner ufficiali e che permettono di guardare con grande fiducia alle gare che stanno per arrivare. Il prossimo appuntamento infatti è già alle porte: tra qualche giorno l’intero Team partirà alla volta di La Thuile (AO) per correre sabato 26 giugno la quinta e ultima tappa degli Internazionali d’Italia Series, il massimo circuito italiano del Cross Country.

(credits Maurizio Bertazzon)