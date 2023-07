Città della Vittoria, trionfo di Botteon e Bulf

Andrea Botteon e Manuela Bulf inaugurano l’albo d’oro del Giro podistico “Città della Vittoria”, andato in scena ieri – sabato 15 luglio - a Vittorio Veneto con la partecipazione di circa 300 atleti. Lo junior di Vittorio Atletica, campione italiano di categoria nei 10.000 metri, ha dominato la gara assoluta, sui 5,4 km, precedendo il coetaneo e compagno di squadra Nicolas De Lorenzi. Terzo Matteo Andreola (Team Treviso). Ora Botteon punta alla maglia azzurra: “Ho corso in scioltezza, senza forzare. Il vero obiettivo sono i 5000 metri ai Tricolori juniores del prossimo weekend, con la speranza di fare il minimo per i Campionati Europei under 20”. Un monologo anche la gara femminile (4,5 km) con la bellunese Manuela Bulf (Atl. Agordina), 38 anni, mamma di quattro figli, che ha staccato quasi subito l’ex azzurra Michela Zanatta (Atl. Ponzano), andando a fare corsa a sé. Bronzo per l’under 23 Alice Biz (Vittorio Atletica). Si è corso su un veloce tracciato cittadino, con partenza e arrivo in Piazza del Popolo. “La corsa su strada a Vittorio Veneto ha una grande tradizione, che ci piacerebbe rispolverare – spiega Mario Marcon, una delle anime di Vittorio Atletica -. Il nostro presidente Roberto Biz ha lanciato l’idea e l’edizione inaugurale è andata molto bene. L’obiettivo è che sia solo la prima tappa di una lunga serie, magari andando a collocare le gare in orario serale come accadeva sino a qualche anno fa a San Giacomo di Veglia. Il percorso è illuminato e si valorizzerebbe al massimo il centro cittadino”. A fare da prologo alle due gare assolute, la settima e penultima tappa del Grand Prix Giovani, classica rassegna a livello under 18 che si concluderà il 10 settembre a Pordenone.

CLASSIFICHE. Maschili. Assoluti (5,4 km): 1. Andrea Botteon (Vittorio Atletica) 17’14”, 2. Nicolas De Lorenzi (Vittorio Atletica) 17’32”, 3. Matteo Andreola (Team Treviso) 17’48”. Juniores (5,4 km): 1. Andrea Botteon (Vittorio Atletica) 17’14”, 2. Nicolas De Lorenzi (Vittorio Atletica) 17’32”, 3. Federico Morona (Team Treviso) 17’59”. Master SM35-45 (5,4 km): 1. Alvaro Zanoni (HRobert Running Team) 18’08”, 2. Francesco Corrocher (HRobert Running Team) 19’09”, 3. Hassan Boujlal (Atl. Brugnera PN Friulintagli) 20’06”. Master SM50-55 (5,4 km): 1. Francesco Duca (Atl. Edilmarket) 18’47”, 2. Fabrizio Casagrande (Cimavilla Running Team) 19’40”, 3. Dimitri D’Incà (Athletic Club Firex Belluno) 21’07”. Master SM60 e oltre (4,5 km): 1. Giorgio Mazzer (Eurovo Atl. Pieve di Soligo) 16’51”, 2. Gustavo Poloni (Atl. Valdobbiadene Gsa) 17’43”, 3. Gianni De Conti (Atl. Trichiana) 17’48”. Allievi (2,7 km): 1. Cristiano Zanin (Gs Quantin Alpenplus) 8’48”, 2. Marco Da Re (Vittorio Atletica) 8’54”, 3. Lorenzo Francescon (Atl. Jesolo Turismo) 9’30”. Cadetti (1,8 km): 1. Riccardo Cenedese (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 5’25”, 2. Tommaso Gerardini (Gs Quantin Alpenplus) 5’34”, 3. Andrea Pol (Vittorio Atletica) 5’35”. Ragazzi (900 m): 1. Mattia Simeoni (Gs Astra) 2’43”, 2. Marco Michielazzo (ATL-Etica San Vendemiano) 2’49”, 3. Edoardo Sanson (Atl. Ponzano) 2’52”.

Femminili. Assolute (4,5 km): 1. Manuela Bulf (Atl. Agordina) 15’35”, 2. Michela Zanatta (Atl. Ponzano) 15’55”, 3. Alice Biz (Vittorio Atletica) 16’19”. Juniores (4,5 km): 1. Jessica Vettor (Atl. Aviano) 17’50”, 2. Agnese Passone (Silca Ultraloite Vittorio Veneto) 18’32”, 3. Elena Losso (Gs Quantin Alpenplus) 21’45”. Master SF35-45 (4,5 km): 1. Manuela Bulf (Atl. Agordina) 15’35”, 2. Michela Zanatta (Atl. Ponzano) 15’55”, 3. Cristina Tormena (Atl. Sernaglia) 19’34”. Master SF50-55 (4,5 km): 1. Marta Santamaria (Atl. Brugnera PN Friulintagli) 18’44”, 2. Antonella Lorenzetto (Atl. Sernaglia) 21’12”. Allieve (2,7 km): 1. Giulia Secchi (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 9’40”, 2. Giulia Meneghetti (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 9’49”, 3. Denise Marinello (Atl. Jesolo Turismo) 9’57”. Cadette (1,8 km): 1. Rebecca Gava (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 6’26”, 2. Silvia Coletti (Bellunoatletica M.G.B.) 6’34”, 3. Greta Fasolo (Pol. Limena) 6’42”. Ragazze (900 m): 1. Martina Bianchin (Atl. Ponzano) 3’45”, 2. Sara Cavallin (Atl. Jesolo Turismo) 3’48”, 3. Allegra Manzato (Atl. Jesolo Turismo) 3’49”.