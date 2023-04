Civ 2023 Next Generation: Bussolotti, Pontone e Kawasaki per Axon Seven Team

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il countdown è terminato e il Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, uno tra i circuiti più famosi al mondo, si prepara ad ospitare il Round 1 del Campionato Italiano Velocità 2023, con i tre piloti Axon Seven Team Marco Bussolotti, Armando Pontone e Shogo Kawasaki, che quest’anno debutteranno nella nuova categoria SSP Next Generation il 29 e 30 aprile, ad attenderli ci sarà una stagione ricca di emozioni e nuove sfide.

Il team manager della squadra, Paolo Cannizzaro, e il presidente del main sponsor Axon Micrelec, Enzo Baratto, non hanno mancato di esprimere il loro sostegno e di augurare ai piloti un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura: «Siamo orgogliosi di essere parte di questo progetto e di supportare un team così competitivo e ambizioso; abbiamo piloti di grande talento che hanno già dimostrato in passato di poter lottare per le posizioni di vertice» ha dichiarato Baratto. Il Misano World Circuit si preannuncia come un palcoscenico ideale per l’inizio del Campionato: il tracciato, lungo 4.226 metri, è caratterizzato da un mix di curve veloci e lente che metterà alla prova le abilità di Bussolotti, Pontone e Kawasaki e la competitività delle loro moto.

«Sono molto contento di ricominciare dopo quasi cinque mesi di letargo - commenta Marco Bussolotti, campione italiano SSP600 CIV 2022 –; l’obiettivo anche quest’anno è uno soltanto: vincere! Con la categoria unificata quest’anno sarà dura ma almeno giocheremo tutti ad armi pari. Sono molto carico, il primo test è andato meglio del previsto e in Coppa Italia Velocità come wild card sono salito sul podio al terzo posto. Sono orgoglioso di essere il portacolori di Axon Seven Team, è il mio terzo anno nella squadra e sono felice di proseguire il mio percorso sportivo con Paolo Cannizzaro, un vero professionista, un amico».

Tra gli obiettivi principali per il compagno di squadra, Armando Pontone, quello di essere nella Top Ten della classifica generale, come primo anno nella Next Generation. «Non vedo l’ora di iniziare la stagione con il nuovo team - dice Pontone -, ho già avuto modo di testare la mia preparazione atletica e, dopo sedute di intenso allenamento, sono pronto a scendere in pista. Mi sto adattando bene alla nuova configurazione della moto, pur essendo una Yamaha R6 è totalmente diversa rispetto a quella che usavo lo scorso anno. Sappiamo che la Next Generation sarà un campionato difficilissimo ma ho molta fiducia in Paolo e so che l’Axon Seven Team può mettermi a disposizione un bel pacchetto tecnico per affrontare il Campionato! Bussolotti sarà uno degli ossi duri ma averlo come compagno di squadra è uno stimolo a far meglio ed essere forte insieme a lui! Ringrazio Enzo Baratto che ha creduto nelle mie potenzialità, Paolo e tutti gli sponsor che mi stanno supportando in questo progetto sportivo».

A lottare per il podio con i colori di Axon Seven Team anche una giovane promessa del Giappone: Shogo Kawasaki, al suo secondo anno di CIV: «Il primo obiettivo è seguire i miei compagni di squadra - conclude Kawasaki -, voglio schierarmi nel gruppo di testa. Mi piace molto la mia moto, è stabile e agile e io, dopo aver lavorato duramente durante la pre-stagione, mi sento pronto!». Con il supporto del team manager, degli sponsor e di tutti gli appassionati, il team è pronto a scrivere una nuova pagina nella storia del motociclismo italiano.