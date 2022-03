CIV, Axon Seven Team: Luzzi e Bussolotti pronti per il round 1° a Misano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dopo aver archiviato la pausa invernale, il team, determinato a vincere il titolo, farà il suo esordio al Misano World Circuit il 2 e 3 aprile per il primo Round del 2022 e promette un anno di emozioni e lotte fino al vertice dell’ELFCIV, dove torna il pubblico per godersi lo spettacolo dal vivo, dopo lo stop forzato a causa del Covid. «Mi sento pronto e sono molto ottimista in quanto i test sono andati bene, credo fortemente nelle mie potenzialità e non vedo l’ora di dimostrarlo in pista, in sella alla mia Yamaha R6 – dice Marco Bussolotti –. Quest’anno la Supersport vive una vera e propria rivoluzione con le supersportive di cilindrata maggiore nella stessa griglia delle 600, c’è solo da capire come sarà con le classifiche separate, ma ce la metterò tutta!». Punterà a dare il massimo Marco Bussolotti, uno dei simboli del CIV della scorsa stagione insieme a Nicholas Luzzi, l’altro volto della SS600 di Axon Seven Team. «Quest’inverno mi sono allenato tanto – commenta Nicholas Luzzi –, sono in forma e carico di aspettative, sono sicuro si possa far meglio dello scorso anno. Il livello è molto alto, c’è da fare i conti anche con questo ma sono soddisfatto sia del primo test che del lavoro svolto insieme alla mia squadra. Ringrazio il nostro sponsor ufficiale, Axon Micrelec, per il supporto costante; sono davvero contento perché quest’anno potrò contare sul lavoro di un ingegnere che si dedicherà esclusivamente a me. Sono fiducioso, vediamo di far bene!». Gli appassionati potranno seguire la diretta delle gare sul FedermotoTV.