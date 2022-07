Civ SS600, Bussolotti (Axon Seven Team) esordisce nella Racing Night di Misano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Luci accese in pista e riflettori puntati sulle moto, la Racing Night è un appuntamento unico da vivere appieno per il numero uno della Supersport 600; un weekend emozionante da non perdere, aperto agli appassionati di motociclismo e con un programma fitto di eventi, dalla musica live al raduno Moto Club Misano. «In notturna non ho mai corso – dice Marco Bussolotti – c’è il fascino della prima volta e sarà emozionante. Mi piace molto l’idea, sono curioso di sapere come sarà la mia prestazione a fari accesi e spero vada bene. È una gran bella pista quella di Misano dove vado abbastanza forte, anche se con questo caldo non è per niente facile, sarà dura per tutti. I test sono andati bene, Zannoni è il pilota da battere per la classifica del Campionato però ho buone speranze di farcela e conquistare punti importanti». Il livello è altissimo in questa quarta tappa di stagione, tra i piloti della SS600 e quelli della Next Generation, e Bussolotti è competitivo come sempre e concentrato sul podio, in sella alla sua Yamaha R6 preparata da Axon Seven Team. «L’inizio del Campionato è stato positivo, Marco è salito sempre sul podio nei round precedenti ed è in testa alla classifica – dice Enzo Baratto presidente di Ap.esse Spa titolare del brand Axon Micrelec, main sponsor di Axon Seven Team –, ora puntiamo con ambizione al titolo ma iniziamo anche a pensare al 2023 e ai prossimi investimenti». A portare in pista i colori della squadra di Paolo Cannizzaro ci sarà anche Nicholas Luzzi, pronto ad affrontare questo weekend di gare con la giusta carica e motivazione.