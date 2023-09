Civ, round 5: Axon seven team torna in pista con i piloti Kawasaki e Bussolotti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dopo un breve intervallo estivo, il Round 5 del Campionato Italiano Velocità entra nel vivo al Mugello Circuit per la penultima gara della stagione 2023 e il team di Paolo Cannizzaro è pronto a dimostrare la sua determinazione, in un contesto di grande competizione, con i suoi piloti di punta Marco Bussolotti e Shogo Kawasaki che si preparano a sfidare la pista e la concorrenza della categoria Supersport 600 NG. Shogo Kawasaki, giovane pilota giapponese dalla determinazione inarrestabile, ha mostrato una crescita costante nelle sue performance. La sua guida decisa e la sua presenza in pista sono testimonianza del suo impegno e del suo talento; ogni curva e ogni rettilineo sono un’opportunità per dimostrare la sua dedizione alle corse. Allo stesso modo il veterano Marco Bussolotti, che in classifica generale occupa il quarto posto con 95 punti, e che punterà a un ritorno sul podio. La sua esperienza e il suo dominio del tracciato lo hanno posizionato al primo posto lo scorso anno, nella categoria SS600, e quest’anno non intende mollare. “Non vediamo l’ora di vedere come si evolverà la stagione e di sostenere i nostri piloti mentre si lanciano verso nuove sfide” ha detto Paolo Cannizzaro, il Team Manager della squadra. L’energia dei piloti si unisce all’abilità degli ingegneri, dei tecnici e dell’intero staff dell’Axon Seven Team che lavorano incessantemente per garantire che ogni dettaglio sia curato al massimo. Non si tratta semplicemente di una squadra, ma una famiglia di appassionati e professionisti determinati a portare la loro passione per il motociclismo a nuovi livelli. Ufficio Stampa Axon Seven Team - Guenda Calderaro 328.0575 328 info@gcpress.it