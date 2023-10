Civ, round 6: Axon Seven team pronto per il gran finale della stagione a Imola

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Riflettori puntati sull’ultimo imperdibile evento per gli appassionati di motorsport: il Round 6 del Campionato Italiano Velocità previsto questo weekend all’Autodromo internazionale di Imola, il leggendario circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari nel cuore dell’Emilia Romagna, dove è ancora aperta la battaglia per il podio finale. Il campione in carica della “vecchia” Supersport 600 CIV di Axon Seven Team, Marco Bussolotti, può ancora aspirare alle prime posizioni, in sella alla sua Yamaha R6, distaccato di soli sei punti dal terzo in classifica. Il pilota di Paolo Cannizzaro, che quest’anno ha sperimentato il livello altissimo della categoria Supersport 600 NG, si sta già concentrando sulle prime qualifiche ed è pronto a sfidare gli avversari e a lottare per un posto d’onore, anche se la concorrenza è agguerrita. «Siamo prontissimi! Non vedo l’ora di scendere in pista e affrontare l’ultima tappa di Campionato – dice Bussolotti, 5° nella classifica generale con 114 punti –, il circuito di Imola è uno di quelli in cui riesco meglio a mettere in luce il mio stile di guida e la mia determinazione. Speriamo di fare un bel weekend, di divertirci e chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Ringrazio il mio team per il duro lavoro e tutti gli sponsor che ci sostengono». Come già anticipato, invece, il pilota numero 15 di Axon Seven Team, il giovane giapponese Shogo Kawasaki, in seguito all’infortunio rimediato al Mugello Circuit e alla frattura scomposta della clavicola, è costretto a rinunciare all’ultima gara della stagione 2023 mentre continua il suo processo di guarigione. Ufficio Stampa Axon Seven Team - Guenda Calderaro 328.0575 328 info@gcpress.it