Il terzo di Cividale congeda Mezzacasa dall'Ibiza

Denis Mezzacasa saluta la Seat Ibiza Cup a modo suo e, dopo averla vinta con una gara d'anticipo, il pilota di La Valle Agordina si è preso il lusso di vivere una Cronoscalata Cividale - Castelmonte senza pressione, centrando un altro bel podio. Il portacolori di Xmotors Team, sempre affiancato da La Superba, affrontava un Sabato più complicato del solito, dovendo trovare le giuste misure ad una Seat Ibiza Cupra Racing Start che, pur essendo gemella di quella che lo ha portato al titolo, richiedeva un periodo di adattamento nel quale riuscire a trovare, assieme allo staff di Box Competition, il giusto feeling. Una salita di prova di apertura chiusa nelle retrovie faceva presto posto ad una nuova tornata che riportava Mezzacasa al suo abituale ruolo da protagonista, secondo tra gli iscritti alla serie ed in classe oltre che buon terzo nella generale di gruppo nella combinata di tempi del Sabato. Alla Domenica l'asticella si alzava ulteriormente e l'alfiere del sodalizio trevigiano patavino si presentava alla prima bandiera a scacchi in terza piazza tra le Cupra ed in classe RSTC, quarto nella provvisoria di RS Cup, con tanta voglia di migliorare per l'ultima e decisiva manche. Un balzo in avanti che non riusciva questa volta all'agordino, a conti fatti sul gradino più basso del podio nella serie ed in classe, aggiungendo il quarto nella classifica finale di gruppo. “È stata una Cividale un po' particolare per me” – racconta Mezzacasa – “perchè non sono abituato ad andare a noleggio e, correndo con un'auto che non è mia, ho sempre quel riguardo in più. Non sono riuscito a maltrattare la Cupra di Box Competition, in senso buono, come avrei fatto con la mia. Non ci sono scuse questa volta, Buiatti è stato letteralmente imprendibile in casa sua. Ha avuto una marcia in più. In gara 1 ho dormito un pochettino e, onestamente, non mi aspettavo un Segna così competitivo. In gara 2 ho cercato di lottare con lui per la seconda piazza ma, seppure per poco, non ci sono arrivato. L'obiettivo, come avevo detto già prima del via, era quello di essere a Cividale per onorare gli impegni presi, sia con i nostri partners che con gli organizzatori del trofeo. Questi ultimi hanno svolto un lavoro notevole e devo dire che ne è uscita una stagione emozionante ed entusiasmante. Abbiamo vissuto lotte serratissime, insieme a Dall'Antonia ed a Buiatti, e mi auguro che questa serie possa crescere ancora.” Un addio, quello di Mezzacasa al monomarca dedicato alle vetture di casa Seat, che apre la porta ad un 2024 già dichiarato al volante della Seat Leon Supercopa in versione Racing Start. “Possiamo dire, quasi con certezza assoluta, che il nostro 2023 si conclude qui” – aggiunge Mezzacasa – “dopo otto gare tirate, lottate sempre sul filo dei decimi ed a volte anche sui centesimi. Ora è tempo di dedicarci alla preparazione della nuova stagione e della Seat Leon Supercopa che abbiamo recentemente rilevato. Affronteremo vari test di sviluppo, per presentarci preparati al via del prossimo anno. Intanto approfitto dell'occasione per ringraziare Xmotors Team e La Superba oltre che tutti i partners che mi hanno affiancato in questo 2023 che si è rivelato ricco di soddisfazioni e di gioie. Speriamo che il prossimo sia ancora così.”