Classifica scuole club italiani Federtennis: Eurosporting 13esima in Veneto

Come ogni anno e mai così importante, dopo la vittoria nella Davis, la Federtennis ha chiuso l’anno sportivo con i voti delle scuole di tennis italiane. Importante perché l’attenzione di tutti i movimenti sportivi guardano al tennis con occhi diversi, ma le scuole rimangono sempre le stesse di prima.

Certificate, dal movimento, dai tecnici, dai dirigenti, dagli impianti che sono codificate dalla Federazione in scuole: Club, Basic, Standard, Super e Top School. Ad esempio la standard school deve avere i seguenti requisiti: Minitennis, Maestro Nazionale, preparatore fisico di primo grado, mental coach, campi coperti, palestra, almeno 16 allievi, almeno 3 squadre giovanili e un dirigente di 1° grado. Ma oltre a queste classificazioni i risultati li hanno fatti i ragazzi in campo e la somma ha determinato le seguenti classifiche. Nel trevigiano solo i club più grossi sono in possesso della certificazione Standard e Top. Vediamo com’è andata con le pagelle, prendendo in considerazione la classifica generale italiana composta da 1937 scuole. Dopo i primi 3 posti assoluti di Perugia, Napoli e Pescara le scuole venete vedono al comando Plebiscito di Padova al 14° posto nazionale, 18° Bassano, 41° Comunali Vicenza, 50° At Verona, 52° Green Garden, al 13° posto regionale e 128° nazionale c’è l’Eurosporting Treviso. Fa da capofila delle trevigiane, appunto la società di Viale Felissent 13^ nel Veneto seguita da: Park Tennis 22^ veneta e 260^ nazionale e al 299° Sporting Life Center; poi Motta di Livenza, Castelfranco, Istrana, Mogliano, Volpago, Preganziol, Panatta, Olivera, Barchessa, Cornuda, Ranazzurra Conegliano, Ostani Montebelluna, Bigolino Valdobbiadene, Silea, Sporting Magi Ponte della Priula, Pederobba chiude Villa Guidini Zero Branco, al 1650° posto. L’ultima della classe 1937^ è il Ritten Sport di Bolzano. Ecco quindi la domanda, dove portare a fare tennis i nostri giovani ? Sul territorio ci sono queste scuole ed il loro valore ce lo dice la federazione Italiana Tennis e Padel campione del mondo. Ovviamente bisogna vedere gli obiettivi di ciascun ragazzo e delle loro famiglie, il sacrificio per raggiungere le predette Sat, sia in termini economici che di tempo, ammesso e concesso che la disciplina sportiva del tennis piaccia. Non tutti diventeranno dei Sinner, Berrettini o degli Arnaldi, ma dietro di loro ci sono già un centinaio di altri tennisti che bussano al successo. Questo è il frutto del movimento tennistico italiano.