Grande successo di tifo e rugby per il 42° Torneo Mini Rugby "Città di Treviso"

Una splendida cornice di pubblico e una giornata calda hanno accolto il 42° Torneo Mini Rugby “Città di Treviso”, in occasione delle finali disputatesi questo pomeriggio allo Stadio Monigo. Tanto divertimento e voglia di giocare, le parole d’ordine dell’ennesimo successo di organizzatori, volontari e partecipanti che rendono questa kermesse tra le più rinomate nel palcoscenico internazionale. Club provenienti da tutta Italia hanno dato il meglio in finalissime combattute e all'insegna del fair play. A presenziare alle fasi finali anche tutti i giocatori della Prima Squadra del Benetton Rugby.

Questi i vincitori dell’Edizione 2022

UNDER 5: Asd Rugby Paese e Parco Sempione Rugby

UNDER 7: Rugby Club Pasian di Prato

UNDER 9: Petrarca Rugby Junior

UNDER 11: Asd Rugby Paese Junior

UNDER 13: Benetton Rugby "A"

UNDER 15F: Livorno Rugby

UNDER 15M: Petrarca Rugby e Valsugana Rugby "A"

I risultati degli incontri finali:

COPPA 42° TORNEO MINI RUGBY “CITTA’ DI TREVISO”

UNDER 7

ASD Montebelluna Rugby 3 vs Rugby Club Pasian di Prato 8

UNDER 9

Asd Jesolo Rugby "B" 2 vs Petrarca Rugby Junior 8

UNDER 11

Mogliano Rugby 2 vs Asd Rugby Paese Junior "A" 3

UNDER 13

Benetton Rugby "A" 4 vs Highlanders Formigine 2

UNDER 15 FEMMINILE:

Livorno Rugby 33 vs Valsugana Rugby Junior 0

UNDER 15 MASCHILE:

Valsugana Rugby "A" 7 vs Petrarca Rugby 7

PREMIO GRILLOTALPA – MIGLIOR GIOCATORE

UNDER 7: Samuele Damiani (Rugby Club Pasian di Prato)

UNDER 9: Pietro Nicoletto (Petrarca Rugby Junior)

UNDER 11: Alessandro Cazzaro (Asd Rugby Paese Junior "A")

UNDER 13: Tommaso Turra (Benetton Rugby "A")

UNDER 15F: Alice Antonazzi (Livorno Rugby)

UNDER 15M: Paolo Tognon (Valsugana Rugby "A")

PREMIO RACCAMARI – SQUADRA PIU’ GIOVANE: Asd Rugby Dosson

PREMIO BCC PORDENONENSE E MONSILE – SOCIETA’ PROVENIENTE DA PIU’ LONTANO: Nuova Rugby Roma

PREMIO SOCIETA’ MIGLIOR PIAZZAMENTO: Benetton Rugby * (Tra i primi quattro piazzamenti)

PREMIO GIOCATRICE PIU’ GIOVANE CRM GROUP: Irma Pegna (Polisportiva Sondalo)

PREMIO GIOCATORE PIU’ GIOVANE CRM GROUP: Filippo Zanatta (Rugby Paese Junior)

MIGLIORI TERZE:

Under 7: Rugby Lecco "A"

Under 9: Monti Rugby Rovigo

Under 11: Benetton Rugby "A"

Under 13: Valsugana Rugby "A"

Under 15 F: Cus Milano Rugby

Under 15 M: Verona Rugby