Club Italia, cinque "Panterine" dell'Imoco Volley entrano nel roster

Giulia Marconato, Anna Pelloia, Giorgia Frosini, Alice Trampus, confermate dalla scorsa stagione, e la novità Dominika Giuliani, sono le cinque "panterine" dell'Imoco Volley che faranno parte del roster del Club Italia per la prossima stagione in cui la squadra delle azzurrine (nate nel 2002, 2003 e 2004) parteciperà alla Serie A2 sotto la guida di coach Bellano.

Le cinque giocheranno la stagione di A2 con il Club Italia e saranno poi disponibili anche per giocare le Finali Nazionali U19 e U17 con l'Imoco Volley San Donà in caso di qualificazione. Una bella soddisfazione per il movimento giovanile gialloblù, che conferma come la società veneta abbia investito risorse ed energie non solo sulle "veterane" della prima squadra, ma guardi anche decisamente al futuro lavorando sulla linea verde delle sue "panterine" potendo contare sulle solide basi di una scuola di tradizione come quella sandonatese.

In attesa della ripartenza dell'attività agonistica, è stato definito l'organico del Club Italia Crai per la stagione 2020-2021. Le azzurrine, che come da tradizione soggiorneranno e si alleneranno al Centro Pavesi di Milano, saranno guidate per il quarto anno consecutivo dal tecnico Massimo Bellano e prenderanno parte al Campionato di A2 femminile. La base della squadra è composta dalle atlete della nazionale juniores azzurra (classi 2002 e 2003), alle quali si aggiungono alcune ragazze della nazionale pre juniores (classe 2004). Questo l'elenco delle 15 atlete che faranno parte del Club Italia Crai 2020-2021: (Alzatrici) Sofia Monza e Anna Pelloia; (Centrali) Linda Nwakalor, Emma Graziani, Giulia Marconato e Islam Gannar; (Liberi) Martina Armini ed Emma Barbero; (Opposti) Giorgia Frosini e Julia Ituma; (Schiacciatrici) Maria Teresa Bassi, Beatrice Gardini, Stella Nervini, Dominika Giuliani e Alice Trampus. Dieci sono le atlete confermate (Monza, Pelloia, Nwakalor, Graziani, Marconato, Frosini, Ituma, Bassi, Gardini, Trampus) e cinque i volti nuovi (Gannar, Armini, Barbero, Nervini e Giuliani).