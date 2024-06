Il patron del Tour de France al museo di Ottavio Bottecchia a Colle Umberto

Il patron del Tour de France dopo aver incontrato il Santo Padre in udienza privata in Vaticano, si è recato oggi in provincia di Treviso, a San Martino di Colle Umberto, dove ha sede il Museo Ottavio Bottecchia, intitolato all’eroico pioniere del nostro ciclismo che fu il primo vincitore italiano in maglia gialla, nel 1924 – esattamente un secolo fa – e poi nel 1925.



«L’Italia, come la Francia, è custode delle pagine più gloriose del nostro sport ed è anche questo che rende estremamente emozionante la partenza del Tour de France n. 111 dal vostro paese» ha commentato Prudhomme prima di rientrare a Firenze, dove lo attende la fase cruciale del lavoro preparatorio. Ciò, tuttavia, non gli impedirà di visitare Becycle nella giornata inaugurale di mercoledì 26 giugno.



Nella foto il presidente di APT Servizi Emilia Romagna Davide Cassani (a sinistra) e il patron del Tour de France Christian Prudhomme (a destra) accolti a San Martino di Colle Umberto dal sindaco Sebastiano Coletti e Tiziana Gottardi nel museo dedicato alla prima maglia gialla italiana al Tour, 100 anni fa.