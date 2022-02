Colli trevigiani a tutto tondo per X Motors team

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Inizio di 2022 scoppiettante per Xmotors Team, in vista il rispolverato Rally Colli Trevigiani che rivedrà la luce dopo oltre un decennio di latitanza. Sabato 19 e Domenica 20 Febbraio, in quel di Cavaso del Tomba, il sodalizio con base a Maser sarà doppio protagonista in campo, in primis supportando l'organizzazione di Motor Group. “Il 2022 sarà un anno molto importante per noi” – racconta Francesco Stefan (presidente Xmotors Team) – “e non solo nel seguire i nostri portacolori ed i loro programmi sportivi ma anche sul fronte organizzativo. Grazie al supporto di Motor Group inizieremo, qui dal Colli Trevigiani, un cammino che porterà a delle interessanti sorprese nel 2022. Vedrete voi stessi.” Cinque gli alfieri che hanno risposto presente alla chiamata della gara di casa, a partire da un motivato Fabio Sandel, in coppia con Sandra Tommasini su una Skoda Fabia R5 di Motor Team, deciso a ben figurare su strade che sono state rese celebri dal Rally della Marca. Molto atteso l'idolo locale Rudy Andriolo, in coppia con Manuel Menegon, che sarà protagonista di un importante avvicendamento, passando alla Peugeot 208 Rally 4 di La Marca Racing. “Dopo tanti anni torna la gara di casa” – racconta Andriolo – “e siamo felici di essere presenti al via. Approfitteremo di questa trasferta per provare la 208 Rally 4 perchè vogliamo capire se è un'auto che mi può piacere. Dopo anni di Skoda e di R5 si ripartirà da capo ma questo mi stimola molto. Qui, sia quando si chiamava Colli Trevigiani o anche Montebelluna, abbiamo sempre ottenuto importanti risultati come il secondo assoluto, con una Peugeot 106, nel 2005. Il Tomba modificato è una gran bella notizia. Ci divertiremo, andando più forte che si può.” A seguirlo a ruota, su una vettura gemella, ci sarà Massimo Ferronato, in coppia con Michele Coletti, particolarmente legato ad un evento che, ventisei anni fa, lo vide debuttare nei rally. “Sono passati quasi trent'anni dal mio debutto qui” – racconta Ferronato – “e tornare a correre questa gara ha un valore significativo per me. La porto nel cuore. Qui ho ottenuto uno dei miei migliori risultati, quinto assoluto e primo di classe nel 2003. Sarà tutto nuovo, auto nuova e navigatore idem. Non vedo l'ora di rivivere le emozioni che mi sapranno trasmettere quelle strade. Grazie a Xmotors Team ed a Francesco, a Motor Group ed a Gigi Brunetta. Che bello.” A chiudere il quintetto Xmotors Team ci saranno Manuel De Paoli, con Luca Zollet su Peugeot 106 Rallye gruppo A, e Marco Barzan, con Luca Altoè su una vettura gemella nel produzione. Per il primo tanta la voglia di riscattare la sfortunata apparizione al Bellunese dello scorso anno, ripartendo dalla vittoria di classe A6 e tra gli Under 25 nell'ultima trasferta del 2021 al Dolomiti, mentre il secondo sarà alla ricerca di un risultato positivo che apra al meglio la stagione.