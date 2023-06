Il Comitato UNVS Menenio Bortolozzi di Tv organizza la 5^ edizione Calcio Camminato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Treviso – Di scena sabato 24 giugno allo Stadio Comunale Nereo Rocco di Marcon, la 5^ edizione del Campionato Nazionale UNVS Calcio Camminato, riservato ai Soci Veterani delle categorie Over 50 e Over 60. Con l’organizzazione della Sezione Menenio Bortolozzi di Treviso, in collaborazione con il Comune di Marcon, il Campionato è inserito nel calendario degli eventi previsti da “Marcon Città Europea dello Sport 2023”, investitura riconosciuta nel settembre 2021 da Aces Europe - la Federazione sportiva delle città e capitali europee. Insieme a Marcon figurano nell’elenco “European Towns of Sport” per l’Italia, Cardano al Campo, Castano Primo, Codogno, Crescentino, Monte di Procida, Motta di Livenza e Ventimiglia. Anche quest’anno il nostro Paese è l’unico rappresentato dal maggior numero di città, otto, e questo sottolinea lo spirito altamente agonistico e la passione per le discipline sportive della nostra Nazione. “Il prestigioso riconoscimento – ha commentato il sindaco Romanello – nasce da uno stile di vita e di pensiero che ogni giorno accompagna i tanti atleti amatoriali e professionisti che vivono a Marcon. Lo sport non può e non deve ridursi solo all’aspetto puramente competitivo, perché è anche un fattore d’integrazione nella società ed è un veicolo importante per il miglioramento della qualità della vita e della salute di chi pratica attività fisica”. Questi principi trovano in UNVS gli obiettivi fondamentali che si prefigge in tutte le sue attività, conciliando l’attività motoria alla socializzazione, valorizzando l’integrazione e lo sport adatto a tutti, nessuno escluso. Il Calcio Camminato è una modalità che in poco tempo ha incontrato il favore di tante persone ed incrocia la politica dell’Associazione: stili di vita attivi a tutte le età. Alla gara di Campionato partecipano 15 Sezioni UNVS provenienti da tutta la Penisola rappresentate da 180 giocatori. Il programma si articola con la presentazione delle squadre alle ore 9 di sabato 24 giugno e le sfide iniziano alle ore 9:30 con le fasi eliminatorie. Alle ore 16:00 i calciatori tornano in campo per disputare i quarti ed a seguire le semifinali e le finali. Alle ore 21:00 lo Stadio Comunale Nereo Rocco ospita pure la cerimonia di premiazione che assegna il titolo di Campione Nazionale UNVS Calcio Camminato 2023 alle Sezioni vincitrici delle categorie Over 50 e Over 60. Per assistere alla manifestazione il pubblico può accedere alle tribune dello Stadio attraverso gli appositi varchi e l’ingresso è libero.