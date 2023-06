Concluso ad Altivole il terza con un centinaio di giocatori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Concluso ad Altivole il torneo di 3^ maschile e femminile con doppio maschile per 90 tennisti. Questi gli esiti. Nel maschile Luca De Bona del Belluno ha regolato in due set il bassanese Maurizio Junior Peruzzo. Terzi Pietro Marchesin under 16 pordenonese e Nicola Gioseffi dello Sporting Life Center. Nel femminile la mestrina del Green Garden Noelle Zema in due set sulla giocatrice castellana Margherita Mondin con tessera vicentina “horizon”. Nel doppio maschile Farinon e Molon dell’Arzignano al terzo set su Zonta e Battaglia del Bassano. Due i tornei Fitp in corso. A Motta di Livenza conclusa la tappa Mini per i giovani dai 9 ai 12 anni è in atto quella Junior del Kinder Trophy. Sotto la direzione di Maurizio Epifano e la supervisione di Nadia Schiavon 68 i giovani già messi a confronto. Rimarranno fino al 11/6 quelli dai 13 ai 16 anni che si stanno dando tenzone sia nei due rossi che nei 3 sintetici. Due dei quali permanente coperti con struttura fissa, che, in caso di maltempo, consentono il regolare svolgimento delle attività. Quest’ultimo gruppo è composto da 64 giovani che assieme ai 68 precedenti totalizzano 132 presenze. Fino al 11/6 alla Barchessa di Casale sul Sile torneo per giocatori e giocatrici fino ai 4.3. Oltre un centinaio i giocatori a confronto per questa competizione, che coinvolge tutta la base tennistica. Nella giornata di ieri non si sono svolte le gare. La giornata di Martedì prevede 12 incontri con inizio dalle ore 12.00. Fino al 14 Giugno all’Ostani di Montebelluna torneo di 3^ maschile fino al grado 3.3. Sono 91 i giocatori iscritti diretti da Natalja Tonazzo con la supervisione di Loredana Venturini.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

Dal 10 al 23 Giugno a Silea torneo di 3^ categoria maschile, iscrizioni entro le ore 12 del 08 Giugno. Dal 10 al 21 Giugno a Castelfranco torneo giovanile dai 10 ai 14 anni, diretto da Enrico Comacchio che accetterà le iscrizioni entro le ore 12 del 08 Giugno. Dal 10 al 21 Giugno allo Sporting Life Center di Vacil 3° Open maschile Duca di Dolle con 7.000€ di montepremi, iscrizioni dai 3.5 entro le ore 12 del 08 Giugno. Ad Istrana dal 10 al 18 Giugno torneo veterani dai 40 ai 65 anni, iscrizioni entro le ore 12 del 08 Giugno. Dal 16 al 27/6 torneo giovanile al park di Villorba per i giovani dai 10 ai 16 anni circuito Young Boys. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/6. Dal 17/6 al 03/7 da Panatta Open maschile e femminile con 4.000€ di Montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/6. Dal 17/6 al 2/7 al Ranazzurra di Conegliano Enrico Moretti accetta le iscrizioni per il draw maschile fino ai giocatori 3.5, e saranno ammesse fino alle ore 12 del 15/6. Ad Altivole trofeo under dagli 11 ai 16 anni dal 17 al 2 Luglio. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/6. Dal 23/6 al 5/7 a Volpago Trofeo New Print draw maschile per giocatori fino alla terza categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/6 e 1.000€ di montepremi. Dal 23/6 al 9/7 a Motta di Livenza Open maschile e femminile fino alla 2^ categoria con montepremi di 4.000€ ed iscrizioni entro le ore 12 del 21/6.