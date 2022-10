Concluso il torneo di Altivole. vincono il bassanese Dalle Nogare. Il femminile va a Bertazzon

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al Park di Villorba Venerdì 7 Ottobre dalle ore 19.30 verrrà presentata la collaborazione con l’Horizon Tennis Home Academy di Massimo Sartori. Coach di Andreas Seppi e Marco Cecchinato con sede a Vicenza vi saranno interventi da parte di entrambi gli staff mediati da Andrea Vidotti. Ad Altivole Trofeo Progress per incontri di singolo maschile e femminile e doppi maschile femminile e misto fino alla terza categoria, ha assegnato i suoi titoli. Erano 131 i tennisti a tabellino condotti da Rodolfo Andolfatto e Mauro Cenedese. Questi gli esiti dei vari draws. Nel singolare maschile davanti a tutti Mattia Dalle Nogare under 16 del Bassano che in due set si è imposto su Riccardo Rosso del Tc Padova. Entrambi 3.2 ma il bassanese pronto per prendere la leadership di 3^ ed il padovano, nonostante la brillante vittoria contro il favorito del seeding, dovrà ancora lottare per mantenere il suo ranking. Terzi posti per Andrea Bresolin dello Sporting Life Center e per Michele Fioravanzo, altro talento bassanese. Nel femminile Alice Bertazzon del Pederobba ha disinnescato in finale la mina vagante del seeding Monia Visentin del Volpago. Finalista che da 4.2 ha percorso tutto il tabellone quasi dai blocchi partenza vincendo ben 5 incontri. Terzi posti per Federica Stocco del Green garden di Mestre e per la favorita vicentina Greta Carretta. Negli incontri di doppio successo nel maschile per Biasotto Eurosporting e De Finis Oderzo al fotofinish sul duo istranese Mattiello-Bassan. A Vedelago procede la Kermesse per giocatori fino ai 3.4 con tabelloni maschile e femminile a cura dell’Alpe Adria, con quasi 200 partecipanti, è giunto al main draw. Sono stati promossi dopo il battage delle qualificazioni: Diego Conte, Lorenzo Chiozzi, Nicola Migali, Gianluca Quarello, Nicola Giacomin, Matteo Marchiori, Pietro Conte, Jacopo Rebellato, Alberto Boesso, Mauro Poloni, Alessandro Beltrame, Giacomo Zandarin, Michele Calvani, Giorgio Serena, Claudio Cozzutti, Giordano Bortolato, Paolo Franceschini, Justin Bardini, Lorenzo Salustri, Matteo Cunial e Luca Zuanetti. Al Gastone Ostani di Montebelluna fino al 12 Ottobre torneo San Paolo Invest solo doppio maschile fino alla terza categoria. Competizione diretta da Natalja Tonazzo con 28 partecipanti. Teste di serie Gelli e Bertolini.