La Concordia moglianese batte 2-6 la San Sebastiano Venezia

Sabato 26 giugno, per l’ultima giornata del Campionato di Promozione di 1^ Categoria Girone 1, la Concordia Moglianese ha concluso il girone eliminatorio impegnata in trasferta con la San Sebastiano di Venezia che da Gennaio guidava indisturbata la classifica. I veneziani padroni di casa nulla hanno potuto però contro i trevigiani della Concordia Moglianese di Mogliano Veneto veri protagonisti di queste ultimi incontri, infatti hanno inanellato quattro vittorie consecutive e a Venezia esprimendosi ad alto livello hanno conquistato una splendida e meritata vittoria per 2-6, che l’ha fatta concludere come capoclassifica del Girone 1. La Concordia Moglianese guidata da Denis Boschiero, atleta capitano Enzo Boschiero, atleti Manuela Russolo, Giuseppe Gallinaro, Alessandro Scantamburlo e Luciano Sartor, per la San Sebastiano guidata da Giuseppe Multa, atleta capitano Lucio Salviato,atleti Sante Coin, Paolo Collari, Fernando Lunardelli, Davide Sartor, Valter Vendrame. L’incontro nel primo tempo si è concluso in perfetta una parità sia nella Terna che nell’Individuale, nel 2° Tempo i trevigiani della Concordia Moglianese conquistavano i quattro set a Coppia e la bellissima vittoria anche nel Girone e la qualificazione alla fase successiva del Campionato. Questo lo score dell’incontro : 1° Tempo: Sante Coin (2° set Davide Sartor ) - Lucio Salviato - Valter Vendrame Vs Enzo Boschiero - Manuela Russolo - Luciano Sartor 6-8, 8 -6; Paolo Collari Vs Alessandro Scantamburlo (2° set Giuseppe Gallinaro ) 8-1, 7-8. 2° Tempo: Lucio Salviato - Fernando Lunardelli Vs Manuela Russolo. Luciano Sartor 7-8, 0-8; Paolo Collari - Sante Coin (2° set Davide Sartor ) Vs Enzo Boschiero - Giuseppe Gallinaro 0-8, 4-8. Gli altri risultati: Serenissima Vs Bredese 7-1; Olimpia Vs Azzurralpina 7-1. La Classifica: Concordia Moglianese p.20,Olimpia p.20, San Sebastiano p.19,Serenissima p.12, Bredese p.8.