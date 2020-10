Riparte l’attività dei Cas, i bambini delle elementari tornano a fare atletica

Ci siamo, domani, giovedì 15 ottobre, riparte l’attività dei CAS, i Centri di Avviamento allo Sport organizzati da Atletica Silca Conegliano. L’attività della società sportiva, una volta usciti dal lockdown più pensante, era ripresa subito, senza fermarsi neppure nel periodo estivo. La voglia di correre, saltare e lanciare era tanta e l’attività sportiva serviva fortemente ai giovani dopo i mesi chiusi in casa. A ripartire, mesi fa, sono stati gli “agonisti” e i ragazzini a partire dai 12 anni. Domani riparte anche l’attività dedicata ai più piccoli, i bambini delle scuole elementari. Gli allenamenti si svolgeranno al Palastadio di Conegliano, adiacente al campo sportivo Narciso Soldan, il lunedì e il giovedì dalle 17.00 alle 18.00 per gli alunni di prima, seconda e terza elementare, mentre dalle 18.00 alle 19.00 toccherà agli studenti delle classi quarte e quinte elementari. L’allenatore è Massimo Furcas.

«Siamo molto contenti di poter riprendere anche l’attività dedicata ai più piccolini – commenta il presidente di Atletica Silca Conegliano, Francesco Piccin – l’atletica è lo sport ideale in questo periodo, perché è individuale e quando si lavora a gruppi c’è sempre la distanza di sicurezza. Abbiamo ovviamente stilato un protocollo anti-Covid e sul piano della sicurezza siamo attentissimi. Per questo mi sento di consigliare i genitori: portare i ragazzi a fare atletica, dove sono seguiti, dove ci sono allenatori attenti e scrupolosi, dove possono divertirsi in piena sicurezza».

A breve, tra l’altro, l’associazione si “riapproprierà” della pista di atletica che da mesi è oggetto dei lavori di rifacimento di corsie, pedane e fondo in generale. «Stiamo pensando di fare una piccola inaugurazione con un piccolo evento promozionale dedicato proprio ai bambini delle elementari – aggiunge il presidente Piccin – una sorta di Supercoppa Bilt Corri veloce, non in centro, ma questa volta nel nostro stadio. Ma questo lo decideremo più avanti».

Prima però c’è un altro appuntamento: lunedì 19 ottobre alle ore 20.30 presso la sede dei Cavalieri dell'Etere in via Maggior Piovesana 164 a Conegliano si terrà la consueta riunione di inizio stagione sportiva (a causa delle prescrizioni Covid, la presenza è limitata ad un solo genitore per famiglia). Per informazioni, iscrizioni e lezioni di prova gratuite contattare la segreteria ai numeri 0438-412124 e 331 – 8412682 (Laura), scrivere un’email all’indirizzo di posta elettronica segreteria@atleticasilca.it o recarsi nella sede di via Maset 16/A il martedì dalle 16.30 alle 18.30 e il venerdì dalle 16.30 alle 18.30.