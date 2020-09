Campionato Regionale di pugilato, successo del trevigiano Davide Giancomenico

Davide Giandomenico, 18enne di Conegliano, già più volte campione del Veneto in varie categorie e quattro volte medaglia di bronzo ai Campionati Italiani, si è imposto al Campionato Regionale di pugilato che si è svolto a Piove di Sacco. Davide si è trovato nel proprio girone altri 4 atleti, tra cui uno particolarmente forte Zambon Fabio. Le estrazioni hanno stabilito che Davide doveva combattere già dai quarti di finale. Il suo avversario, saputo che doveva combattere contro il favorito Giandomenico si è ritirato ancora prima di inizio torneo, il giorno successivo l'avversario di Davide, dopo le visite mediche non si è presentato per l'incontro, mentre l'altra semifinale ha visto a grande sorpresa la sconfitta di Fabio Zambon contro Samir Benksar, grande rivelazione del torneo. In finale quindi si sono scontrati Giandomenico contro Benskar. Incontro mozzafiato dove comunque si è visto un Giandomenico molto più forte, determinato ed esperto. Il verdetto finale ha dato la vittoria ai punti a Giandomenico che ha saputo gestire i tre round con grande professionalità. Proclamato quindi Campione del Veneto nella categoria youth 64 kg difendendo il titolo per il quinto anno. Ultimo anno per il giovane pugile in quella categoria perché da gennaio entrerà nella categoria élite che per il pugilato è l'anticamera del professionismo.

Davide Giandomenico, allenato dal preparatissimo maestro Pierangelo Cadamuri della Treviso Ring ora ha avuto il pass per il Campionato Italiano che si terrà a Napoli le cui modalità devono ancora definirsi. Molto probabilmente ci sarà un precampionato a Pescara dove si sfideranno vari campioni delle regioni italiane.