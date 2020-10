Domenica Imoco volley in trasferta contro Brescia

Domenica alle 17 quarta giornata del campionato di A1 per l'Imoco Volley Conegliano in trasferta a Montichiari contro la Banca Val Sabbina Millenium Brescia delle ex Bechis, Nicoletti e Botezat. Squadra al completo per coach Santarelli, tranne l'assenza di Raphaela Folie, ancora in rieducazione. Finora Pantere a punteggio pieno in testa alla classifica da sole con 9 punti e tre vittorie, Brescia a 1 punto con due partite giocate, nell'ultimo match ha osservato il turno di riposo.

EX E PRECEDENTI: Marta Bechis ha giocato con l'Imoco Volley nel 2013/14, nella seconda parte della stagione 2015/16 e nel 2018/19. Alexandra Botezat ha giocato la scorsa stagione con l'Imoco Volley mentre l'opposto Anna Nicoletti ha vestito il gialloblù dal 2014 a 2016 e nell'annata 2017/18. 4 i precedenti tra le due società con 2 vittorie bresciane e due di Conegliano.

ARBITRI: Verrascina e Oranelli

MEDIA: diretta in video streaming su LVF TV (www.lvftv.com), diretta radiofonica su Radio Conegliano (90.6 mhz e www.radioconegliano.it). Interviste post gara sulla pagina Facebook di Imoco Volley.

DICHIARAZIONI COACH DANIELE SANTARELLI: «Brescia viene da turno di riposo, ma so che hanno giocato due buoni test con Monza, vincendone uno, e certamente domenica troveremo una squadra agguerrita che in casa sua può dare filo da torcere. Dopo il "trittico" d'apertura con Casalmaggiore, Busto e Scandicci ora affrontiamo un'avversaria con ambizioni diverse, ma come sempre chi affronta la capolista lo farà con poco da perdere e tanta voglia di fare il colpaccio, giocando con sfrontatezza. Sappiamo che sono partite pericolose, ma è una situazione a cui la squadra è abbastanza abituata quindi c'è la consapevolezza di dover tenere alta la tensione e andare a Montichiari per giocare un'altra buona partita. Veniamo da buoni risultati, in settimana ha iniziato a lavorare con noi anche Hill che ci sarà anche se non è ancora ovviamente al 100%, ci manca solo Folie per essere al completo, ma siamo in un buon momento e queste settimane intere di allenamento sono molto utili per crescere. Domenica vogliamo fare un altro passo avanti per continuare il nostro buon cammino di questo inizio stagione».