Al centro sportivo di Collalbrigo l'attività riparte con tre nuovi campi da padel

Dopo mesi di inattività a causa del covid-19, riparte il centro sportivo di Collalbrigo immerso tra le colline di Conegliano con i tre campi di Padel in erba sintetica di ultima generazione. Via libera anche per il Padel dunque, sport che sta spopolando, ora è arrivato anche a Conegliano.

Sabato 3 luglio inaugurazione dei nuovi campi dove si svolgerà un torneo dimostrativo e per l’occasione ci saranno dei maestri che daranno, a chi è interessato, le prime lezioni su come si gioca a Padel. All’evento presenzieranno il responsabile Veneto settore Padel Mario Quintiero con ospiti di fama mondiale, il campione e direttore tecnico GM PADEL EVENTS Gustavo Machuca che vanta 19 titoli mondiali e 35 campionati di spagna ; Ernesto Moreno numero 42 World Padel tour; Davide Roccabella Formatore e docente MSP Veneto e responsabile tecnico Italia GM PADEL EVENTS.

MSP ITALIA/VENETO si congratula con il Presidente Nicola Gagliano e augura al suo club grandi risultati e soddisfazioni.

I responsabili regionali MSP Mario Quintiero e Davide Roccabella annunciano fra le altre manifestazioni in programma, l’evento “Coppa dei Club” che si disputerà la prima settimana di settembre dove avranno luogo le qualificazioni Nazionali e la formazione di nuove squadre in Veneto tra le strutture affiliate MSP Italia, mentre la finale Nazionale “Coppa dei club” avrà luogo a Roma 1-3 ottobre. Inoltre il 19 giugno si sono svolte le prime sessioni d’esame per i nuovi istruttori Padel che avranno l’occasione di essere presenti in tutto il territorio Veneto.