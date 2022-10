Oltre 150 bambini domenica nel centro di Conegliano per la 26esima Corriveloce Silca

Una vera e propria festa. Quella che è andata in scena domenica 9 ottobre, in centro a Conegliano, a ridosso della stazione ferroviaria. Viale Carducci, senza le auto, si è trasformata in una vera e propria pista di atletica per i bambini dai 6 ai 13 anni. Lo sparo dello start, le corsie disegnate sull’asfalto, i birilli, il cronometro, le bandiere bianche e rosse, podio e coppe. C’erano tutti gli ingredienti per una vera e propria gara. Oggi qualcuno è andato più veloce degli altri, ma l’importante era davvero partecipare. Questo lo spirito della Corriveloce Silca, organizzata nella sua ventiseiesima edizione, dall’Atletica Silca Conegliano, che ha messo in campo decine e decine di volontari. Tra questi non solo i membri della dirigenza, dello staff e gli “storici” volontari, ma anche tanti atleti del vivaio coneglianese.

Emozioni e grinta, applausi e tifo, vittorie e “sconfitte”, abbracci, sorrisi e tanta voglia di divertirsi (e anche di correre veloce). A conquistare l’ambitissima coppa Corriveloce Silca sono stati i più veloci in base all’anno di nascita: per il 2009 Emily Dutton e Akram Hanini, per il 2010 Gloria Serafin ed Alessandro Cal, per il 2011 Vanessa Altoè ed Enea De Mar, per il 2012 Vittoria Pagot e Francesco Possa, per il 2013 Martina Donadon ed Emanuele Costa, per il 2014 Alice Spinazzè ed Antonio Pizzol, per il 2015 Lorenzo Petterle e per il 2016 Virginia Sartor e Giulio Pillon. Per tutti (veloci e meno veloci) in regalo simpatici gadget Silca e la maglietta con il simpatico coccodrillo “Coccotrio”.

Presenti anche il sindaco di Conegliano Fabio Chies, l’assessore agli eventi, Claudia Brugioni e l’assessore allo sport Primo Longo. «E’ davvero meraviglioso vedere un viale Carducci popolato di bambini - ha commentato il sindaco - ringrazio Atletica Silca Conegliano per aver portato in centro città questa bella manifestazione alla quale siamo affezionati e che appunto ha permesso ai più piccoli di riappropriarsi per un pomeriggio di questo angolo della nostra città». «E’ sempre bello vedere correre i bambini, vedere il loro entusiasmo, la competizione ma anche la solidarietà tra di loro - ha aggiunto Brugioni - ho visto lo spirito agonistico, quello buono e sicuramente qualche talento da coltivare. Mi auspico che in tanti proseguano con questa disciplina, l’atletica e lo sport in generale sono ambienti sani, nei quali i nostri giovani possono crescere al meglio».

Tanta l’emozione e la soddisfazione per Atletica Silca Conegliano, presieduta da Francesco Piccin. «Oggi abbiamo festeggiato l’edizione numero ventisei della Corriveloce Silca - ha commentato la dirigenza - sono tante edizioni, a significare quanto teniamo a questa manifestazione dedicata ai più piccoli, che sono il futuro. Farlo varcando le porte dello stadio per calcare una delle vie centrali di Conegliano ci permette ancora di più di essere a contatto con la gente. La Corriveloce Silca è per i più piccolini, ma in realtà anche per i nonni e per i genitori che accorrono numeri per applaudirli. Sicuramente continueremo a promuovere l’atletica, anche con questa manifestazione, nella quale non si assegnano titoli, ma che regala ai più piccoli la possibilità di correre nel viale della stazione tutto per loro, divertendosi tra amici e scoprendo questo meraviglioso mondo che è l’atletica».