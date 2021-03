Conegliano, gara-2 dei quarti di finale in casa de Il Bisonte Firenze (20.30)

In palio il pass diretto per la semifinale. In caso di vittoria di Firenze invece sarà necessaria gara3 di spareggio eventualmente in programma il 3 aprile al Palaverde

Domani, martedì, gara2 dei quarti di finale al palasport di Scandicci per l'Imoco Volley che proverà a bissare il successo (3-0) di sabato al Palaverde con le toscane de Il Bisonte Firenze. Si gioca alle 20.30, diretta Rai Sport HD, in palio il pass diretto per la semifinale. In caso di vittoria di Firenze invece sarà necessaria gara3 di spareggio eventualmente in programma il 3 aprile al Palaverde. Domani coach Santarelli avrà la squadra al completo.

Ex e precedenti: Sarah Fahr lo scorso anno giocava a Firenze, mentre Terry Enweonwu era nel roster delle Pantere. 19 i prededenti storici con 16 vittorie di Conegliano e 3 delle toscane. In questa stagione tre vittorie gialloblù, 3-1 in trasferta e 3-0 al Palaverde sia in regular season sia sabato in gara1.

Arbitri: Merli e Rolla

Media: diretta su Rai Sport HD in chiaro, diretta in streaming video (su abbonamento) su LVF TV, diretta Radio Conegliano (90.6 mhz), aggiornamenti e interviste post gara sulla pagina FB di Imoco Volley.

Dichiarazioni Robin De Kruijf, centrale olandese dell'Imoco, MVP sabato al Palaverde e top scorer con 16 punti: «Sabato scorso abbiamo giocato una buona partita per due set, poi abbiamo sofferto nel terzo subendo troppo la squadra di Firenze. Siamo state brave a vincere ugualmente 3-0 stringendo i denti nel finale, ma abbiamo visto che la squadra toscana se la lasci esprimersi diventa molto pericolosa. In gara2 dovremo fare attenzione e non dare spazio alle loro attaccanti, lavorando bene con il nostro muro-difesa come abbiamo fatto sabato specie nella prima parte di gara. Vogliamo chiudere in due partite per non correre rischi e poi pensare alla semifinale, ma ci vorrà una partita tosta da parte nostra perchè Il Bisonte in casa darà battaglia, ci vorrà la migliore Imoco».