Imoco Conegliano: domenica la "Prima" di campionato al Palaverde

Domenica comincia il Campionato di A1 con la "prima" al Palaverde tra Imoco Volley Conegliano e e'PIU' Casalmaggiore alle ore 17.00. Visti i protocolli-Covid che limitano l'affluenza al Palaverde, non verranno messi in vendita biglietti per la partita e ci saranno solo 200 ingressi che la società riserverà a invito ai propri sponsor e sostenitori commerciali, nell'attesa che la situazione cambi e si possa aprire a un maggior numero di ingressi il palasport nel prossimi futuro.

Le Pantere dell'Imoco Volley, che si sono aggiudicate la prima manifestazione ufficiale della stagione, la Supercoppa il 6 settembre a Vicenza, si sono ritrovate martedì in palestra dopo il riposo di ieri per riprendere la preparazione in vista dell'esordio. Non solo allenamenti ma nel programma anche lo shooting fotografico con le nuove maglie della stagione fornite da Joma e le riprese video per la coreografia nei maxischermi del Palaverde, e l'effettuazione dei tamponi per il protocollo-Covid riservato a squadra e staff.

SABATO A CORTINA LA SQUADRA PRESENZIA A "SCOOP"

Anche quest'anno la squadra gialloblù al gran completo parteciperà a Cortina d'Ampezzo sabato pomeriggio alla manifestazione "Scoop! Community makes fun! Food, drink & people", evento ideato e realizzato da Confcooperative Belluno e Treviso in collaborazione con Camera di Commercio Treviso Belluno Dolomiti, Cassa Rurale e Artigiana di Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti e La Cooperativa di Cortina. La manifestazione avrà come protagoniste, dalla prima mattinata fino a sera, le eccellenze del mondo cooperativo delle province di Belluno e Treviso (particolarmente rappresentato il mondo del vino, tra cui tanti sponsor di Imoco Voley), insieme anche a personaggi noti del mondo dello spettacolo, cultura e sport. Il messaggio è semplice: la cooperazione, correttamente espressa, porta valore e valori al territorio.