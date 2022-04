Oltre 200 giovani per lo Junior Meeting di lunedì 25 aprile allo stadio Soldan di Conegliano

Lo stadio comunale Soldan di Conegliano è pronto ad accogliere oltre 200 giovani per lo Junior Meeting di lunedì 25 aprile. L’edizione numero 21 della manifestazione organizzata dal Gruppo Giovani dell’Atletica Silca Conegliano è pronto a regalare emozioni, amicizia e sano spirito agonistico. In gara anche 13 atleti ucraini attualmente ospitati presso il collegio Brandolini Rota di Oderzo. Per la gara regionale open Fidal risultano iscritti 169 atleti, in arrivo anche da fuori regione. A questi si aggiungeranno una quarantina di bambini delle elementari che prenderanno parte al Giocoatletica, tornando così a far parte dell’evento dopo due anni di stop per la pandemia e le restrizioni legate al Covid. A coordinare il tutto il presidente del Gruppo Giovani, Eva Casagrande con il vice Jacopo Da Re. In gara, a partire dalle ore 15.00, le categorie ragazzi, cadetti, allievi, junior, promesse e senior. Lo Junior Meeting è valido anche come campionato regionale UsAcli per le categorie giovanili maschili e femminili.

Tra le venti gara in programma, la gara dei 60 metri piani porterà in pista 22 under 14. Nei 1000 cadette miglior accredito per Amelie Candeago (Athletic Firex Belluno), siepista che ha già indossato la maglia della rappresentativa veneta, che si presenta con un 3’05’’51. Tra i trevigiani favoriti, ci sono i compagni di squadra del Team Treviso, Federico Morona nei 1500 allievi (4’14’’05) e Matteo Andreola nei 3000 (8’49’’92). A nobilitare i 3000 femminili, ci sarà Michela Moretton, la ventunenne suseganese, campionessa europea di cross a squadre under 23 a fine 2021 e vicecampionessa italiana nei 3000 indoor promesse nella rassegna di inizio anno. Si presenta con 9’25’’12.

Per il settore lanci, ci sarà l’argento tricolore under 18, Andrea Crestani (Vicentina) che punta a migliorare il personale di 17.63 che gli ha permesso di salire a febbraio nel podio dei campionati italiani in sala. Tra i più giovani, nel vortex ragazzi Riccardo Biancat (Libertas Sacile) ha già lanciato l’attrezzo a 50.16. Per quanto riguarda le atlete di casa Atletica Silca Conegliano, nei 1500 allieve ci sarà Melania Rebuli, lo scorso anno bronzo dei 2000 cadette (accredito di 4’54’’04) e nel salto in alto cadette Lucia Mazzer, che vanta un 1.61, che rappresenta la seconda prestazione italiana stagionale indoor tra le under 16. Nel giavellotto junior, Lorenzo Damian (accredito di 52.43) cercherà di dare filo da torcere a Tommaso Berto (Atl. Vicentina), favorito con 53.41. Tra gli allievi invece, il compagno di squadra Silca Leonardo Bolla guida la lista per accredito con la misura di 46.87.



“Invitiamo tutti a venire allo stadio Soldan per applaudire i giovani atleti che renderanno unico, come sempre, lo Junior Meeting – commenta il presidente di Atletica Silca Conegliano, Francesco Piccin – sarà bello partecipare, anche come spettatori, a questa manifestazione che mette in luce la meglio gioventù del nostro territorio. Giovani che si impegnano dietro le quinte, per rendere possibile questo evento sportivo e anche giovani che gareggeranno, dando il meglio di loro stessi. Lo Junior Meeting è pieno di insegnamenti sportivi e non, fa capire come sia fondamentale partecipare più che vincere e che a volte, per il bene collettivo, serve mettersi in regia, dietro le quinte, fare squadra, darsi una mano e rendere possibile un evento come questo”.



Le competizioni si svolgeranno, come di consueto, nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30 con il ritrovo dalle giurie. A seguire, dalle ore 15.00, in scaletta la manifestazione promozionale Giocoatletica per la categoria Esordienti. Alle 15.30 spazio al lungo allieve e agli 80 metri cadette. A seguire scenderanno in pista allievi e cadetti per il peso, i cadetti per gli 80 metri, le ragazze per il vortex e i 60 metri piani e i ragazzi per i 60 metri. Ci saranno poi i 1000 per le ragazze, il giavellotto per allievi e junior, i 1000 ragazzi, il vortex ragazzi, i 1000 cadette e cadetti, i 1500 allieve e allievi e l’alto cadette. A chiudere la manifestazione saranno le due gare dei 3000 aperte a junior, promesse e senior femminili e maschili.



Accanto all’Atletica Silca Conegliano, ci sono il Comune di Conegliano, la Provincia di Treviso, il Comitato Regionale Fidal Veneto e i partner Silca SpA, Banca Prealpi SanBiagio, Elmec Impianti Elettrici, Chisini Srl, Bottega SpA, San Benedetto, Piccoli Gino Sas, Reale Mutua, Asco TLC, De Coppi Lavorazioni Meccaniche, Gammasport, Arti Grafiche Conegliano e Studiogenius. All’evento collaborano Silca Ultralite Vittorio Veneto e la sezione coneglianese della Croce Rossa.



Per informazioni contattare la segreteria della gara, ai numeri 0438-412124 e 3318412682, via e-mail scrivendo a segreteria@atleticasilca.it oppure visitare il sito internet www.atleticasilca.it e le pagine Facebook / Instagram “Atletica Silca”.