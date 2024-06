Kastel Pallavolo Conegliano completa in bellezza una stagione da urlo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

In una serata fitta di ricordi e prospettive future, Conegliano ha celebrato la sua pallavolo maschile. L’evento, denominato ConNoiVolley e organizzato dalla Pallavolo Conegliano A.S.D., si è svolto sabato 1° giugno presso la sede ricreativa della parrocchia Madonna delle Grazie di Conegliano.

ConNoiVolley è stata un’occasione per festeggiare la fine di un campionato che ha visto la prima squadra della Pallavolo Conegliano Asd vincere ed avanzare in Prima Divisione. È stato inoltre un momento di festa per tutti gli atleti della Pallavolo Conegliano, quanti erano tesserati in passato e i ragazzi che si avvicinano ora con interesse a questo sport, ma anche i parenti, gli amici e i tifosi. «La pallavolo è per sua essenza uno sport adatto a tutta la famiglia, che unisce ed educa al rispetto e al fair-play» ha spiegato il Direttore Sportivo Federico Corbanese di fronte ad una platea di oltre trecento persone. «Siamo orgogliosi di questa vittoria da parte della squadra della nostra Città» ha affermato il sindaco di Conegliano Fabio Chies intervenuto insieme all’assessore allo sport Primo Longo, mentre conferiva una targa alla squadra vincitrice del campionato maschile. La serata celebrativa ConNoiVolley si è inserita all’interno della Fiera nazionale dello sport, che si è tenuta dal 31 maggio al 2 giugno ed è stata organizzata dal Comune di Conegliano insieme a quindici società sportive, tra cui appunto la Pallavolo Conegliano A.S.D., per promuovere lo sport come motore di aggregazione, condivisione e inclusione sociale. Dopo un abbondante spiedo di carne, preparato dai volontari della parrocchia Madonna delle Grazie, la serata è proseguita con la proiezione di un video che ha ripercorso le tappe fondamentali della società sportiva, dalla promozione in B1 nel 1989, alla recente rinascita dopo il Covid. Gli ex atleti presenti in sala hanno reagito con commozione alle immagini del passato, mentre i più giovani si sono stretti all’attuale allenatore Rolando Stefanuto per rivivere insieme le più recenti vittorie. «Diversi nuovi giovani atleti si sono avvicinati alla nostra società sportiva in questi giorni e prenderanno parte alla prossima stagione agonistica» ha precisato il Team Manager Elena Piccoli, specificando che gli allenamenti si tengono dal martedì al venerdì dopo le 18.00 presso la palestra del Liceo Marconi. L’organizzazione di ConNoiVolley è stata resa possibile anche grazie al generoso sostegno della Banca Prealpi SanBiagio, oltre agli sponsor abituali di Pallavolo Conegliano A.S.D.. Per ulteriori informazioni: Pallavolo Conegliano A.S.D. tel. 333 3047461 pallavoloconegliano@gmail.com