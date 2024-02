Campionati italiani Juniores, Lorenza De Noni fa il pieno

Nuovo anno. Nuova categoria. Stesso risultato. Lorenza De Noni non smette di essere protagonista del mezzofondo veloce italiano. Tra ieri, sabato 3 febbraio, e oggi, domenica 4 febbraio, la diciottenne coneglianese ha conquistato un oro e un argento ai campionati italiani indoor Juniores e Promesse di Ancona. Ieri De Noni si è laureata campionessa tricolore dei 1500, oggi vicecampionessa negli 800. Festa grande dunque in casa Atletica Silca Conegliano, che applaude, ancora una volta, la propria atleta, approdata nella società presieduta da Francesco Piccin, nel 2018. Da allora, un crescendo continuo che l’ha portata a mettersi al collo un oro negli 800 cadette (2021), un oro negli 800 allieve (2023), un bronzo negli 800 allieve (2022), una medaglia d’argento negli 800 al Festival Olimpico della Gioventù Europea (under 18) e un oro nella staffetta svedese (100-200-300-400) in Slovacchia nel 2022. Per lei anche altre due maglie azzurre, con la partecipazione ai campionati europei under 18 nel 2022 e under 20 nel 2023 (ancora da under 18) e il quarto posto al Festival Olimpico della Gioventù Europea (under 18) del 2023.

Grande impresa dunque per l’allieva di Massimo Furcas, studentessa al quinto anno del liceo scientifico Marconi di Conegliano, appassionata di sci di fondo e violino. E’ figlia d’arte: la mamma Veronica Piutti è stata ottocentista azzurra.

Ieri nei 1500 ha condotto una gara tatticamente perfetta, restando sorniona, in seconda posizione, ed andando via agile fino al suono della campana dell’ultimo giro, quando ha lanciato l’allungo, che le ha permesso di superare la toscana Giulia Bernini e di chiudere vittoriosa in 4’27’’63, suo nuovo primato personale sulla distanza. Oggi negli 800 De Noni si è subito posizionata nella parte alta del gruppo, viaggiando, nei primi giri, tra la terza e la quarta posizione. Terza al suono della campana dell’ultimo giro, ha stretto i denti, riuscendo a guadagnare una posizione nel rettilineo finale, conquistando così l’argento tricolore con il crono di 2’10’’74.



«Sapevo di potermi giocare le chances di vittoria nei 1500, ed è andata bene - ha detto Lorenza De Noni - negli 800 ero ovviamente un po’ stanca dopo la gara del giorno precedente, ma ho lottato e sono riuscita a conquistare l’argento. Ora l’obiettivo più grande è ottenere il pass per il Mondiali under 20 che si disputeranno a Lima, in Perù a fine agosto. Prima ci sono i tricolori outdoor e tanti bei meeting, nei quali provare a limare i miei primati personali».



Per Atletica Silca Conegliano, anche l’ottavo posto di Stefano Menegale (vicecampione italiano juniores delle siepi lo scorso anno) nei 1500. Presente alla “spedizione” tricolore anche Harriet Amponsa Agyekum nei 60 metri.



«Un grande plauso a Lorenza per questo nuovo titolo tricolore e per la medaglia d’argento - ha commentato il presidente di Atletica Silca Conegliano, Francesco Piccin - risultati che confermano il valore della nostra atleta e anche del gruppo di mezzofondo guidato dall’allenatore Massimo Furcas. I risultati dei singoli arrivano sicuramente grazie all’impegno personale ma anche grazie al supporto dei compagni di allenamento che ti aiutano a tener duro nelle giornate no e sono stimolo per fare sempre meglio».



Prossimo appuntamento tricolore per Atletica Silca Conegliano sarà quello con la rassegna dedicata agli under 18 , in programma sempre al PalaCasali di Ancona sabato 10 e domenica 11 febbraio.