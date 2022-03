Luca Serena conquista il tricolore indoor Over 40

Luca Serena conquista il suo tricolore over 40 indoor. A Grosseto il tennista coneglianese partito da favorito non ha smentito le aspettative dell’organizzazione. Doppi bagel per tutti e tricolore in mano. L’ultimo a resistergli il 2.6 il modenese Alessandro Arginelli. Domenica Luca Serena sarà a Portogruaro per un torneo di doppio che giocherà in coppia con Angelo Rossi.

Conegliano quindi in festa per Serena, ma in lutto per la morte di Matteo Chini. Il tennista, aveva superato il turno nel torneo Bnl in corso al Park di Villorba. Il tennis trevigiano è tutto in lutto ed il cordoglio va ai suoi familiari e a quanti hanno avuto il piacere di conoscerlo. Nella giornata dei funerali, verrà sospesa l’attività agonistica come stabilito sia dall’organizzazione del Park che dal delegato provinciale Fit Andrea Camarin.

A Motta di Livenza invece è in corso il Rodeo di 3^ Categoria Maschile sotto la direzione di Maurizio Epifano e Mauro Granzotto con 21 partecipanti. Torneo di 3^ Categoria dal 5 al 17 Marzo al Panatta Racquet Club con 104 contendenti coordinati da Moira Baratto e Debora Comici. All’Eurosporting TPRA Rodeo maschile e femminile 5 e 6 Marzo. New Tennis Silea Rodeo 4^ categoria maschile diretto da Roberta Antonello con 32 giocatori.