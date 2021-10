Grande successo a Conegliano per il 6° Memorial nazionale Salvatore Francavilla

Si è svolto a Conegliano ,nella bellissima location della Zoppas Arena ,un torneo molto importante e prestigioso di pallavolo per le categorie u.16 ed u.18, Di sicuro una Pallavolo di alto livello quella vista nel Memorial dedicato a Salvatore Francavilla (giovane imprenditore e tra i fondatori dell’Energym Bremas, prematuramente scomparso),un torneo ad invito che è divenuto sempre più ambito da tante società che lavorano per la qualità femminile.

Nonostante ci siano state tantissime difficoltà organizzative per la situazione pandemica, a detta di tutti è stato organizzato perfettamente in tutte le sfaccettature; complimenti ai due club Team Conegliano Volley ed Energym Bremas che hanno unito le forze per poter dare vita a quest’evento davvero spettacolare, il primo infatti dopo tante restrizioni causate dall’emergenza Covid-19. Anche se siamo al primo mese di preparazione per alcune squadre, il gioco espresso da queste atlete è davvero molto tecnico e di alto livello agonistico. Presenti alcune delle compagini più rappresentative nel panorama Nazionale: le friulane,le squadre di Pavia di Udine e di Sacile,oltre a quelle della regione Veneto che è rappresentata da quasi tutte le province. Presenti nella categoria u.16 che hanno disputato il torneo sabato pomeriggio le squadre: Volley Chioggia Sottomarina, Bp Team volley Este Monselice, Farmacia Dolomiti Sedico,Ormesani Volley Annia, Domoclima Salese, Gis Volley Sacile, Zooplanet Volley Campodarsego, Blu Team Pavia di Udine e Team Conegliano Volley Bremas. Mentre nella categoria u, 18 che ha disputato le gare nella giornata di domenica al mattino e pomeriggio vi erano presenti queste compagini: Gis Volley Sacile, Volley Pro Rosso, Ormesani Volley Annia, H.Co Spresiano, Melinato Impianti Salese Volley, B&B Ballan Costruzioni Campodarsego, Montevolley, Agenzia Italia Team Conegliano Volley Bremas.

Il podio per la categoria u.16 è andato alle veneziane della Salese, secondo posto per le padrone di casa del Team Conegliano Bremas e terze in classifica l’Ormesani volley Annia volley. Quello dell’ u.18 è andato alla fortissima formazione dell’Ezzellina Carinatese, secondo posto ancora alle leonesse del Team Conegliano Bremas ed il terzo sempre all’Ormesani Volley Annia.Miglior giocatrice e miglior palleggiatore per la categoria under 16 la n.9 Casonato Nicole e la n.14 De Luca Eleonora della Team Conegliano Bremas,la miglior schiacciatrice la n.2 Kungulli Valentina della Salese Volley. Miglior giocatrice e miglior palleggiatore per la categoria under 18 la n. 10 Miscia Roberta e la n. 7 Filippi Rachele dell’Ezzellina Carinatese. Il premio della migliore schiacciatrice è andato alla n.74 del Tesm Conegliano Bremas Tomasella Marta.

Ottima davvero l’organizzazione della società Energym Bremas e del Team Conegliano volley che hanno gestito in modo perfetto il difficile evento. Molto gradita la presenza dei due assessori allo sport Adelaide Scarabello e Paolo Quinto dei Comuni di Breda di Piave e Maserada sul Piave che hanno presenziato la bellissima manifestazione; presente la campionessa Melissa Donà a cui tutti auguriamo una prestigiosa carriera da coach, così lunga e ricca di successi proprio come quella da atleta, che ha premiato le migliori del torneo. Molto soddisfatti i Presidenti Minato Nicoletta e Claudio De Luca, di entrambe le società, un buon inizio di collaborazione. Sembra già di avere una sinergia collaudata e promettono presto un nuovo grande evento. Oltre al grande pubblico che in modo super controllato con tutte le normative vigenti,attuate dai tantissimi volontari che collaborano con le due associazioni,ha gremito finalmente le tribune della Zoppas Arena, tanti tecnici ed osservatori che hanno assistito con molto piacere a questo bellissimo evento.