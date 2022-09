Veneto Padel Cup: E’ l’ora delle finali alla Zoppas Arena

Oggi pomeriggio (orario d’inizio 15:00) si concluderà il primo torneo FIP Platinum della storia del circuito Cupra Fip Tour.

Il torneo che si sta disputando nell’ambito della Veneto Padel Cup prevede un montepremi di 120.000 euro (equamente distribuiti tra uomini e donne) e ben 200 punti assegnati ai vincitori il doppio rispetto alla categoria Gold e 50 in più rispetto alle Finals.

Le due finali (categoria femminile e maschile) si disputeranno alla Zoppas Arena di Conegliano. Il programma prevede come apertura la finale femminile con il match tra le 2 coppie spagnole più titolate dell’evento le spagnole Virseda-Las Heras e Carnicero-Martinez.

Le prime vincitrici a Novembre 2021 del FIP Gold a Milano, finaliste a dicembre delle Cupra Fip Finals 2021 a Cagliari e recentemente finaliste a giugno al Master WPT di Marbella, le seconde quest’anno semifinaliste all’Open WPT di Bruxelles e ai quarti al Challenger WPT Tau Cerámica Mallorca. A seguire una finale maschile tutta da vivere, anche in questo caso le due coppie favorite non hanno tradito le attese e si affronteranno per conquistare il primo trofeo FIP Platinum. Sarà Argentina contro Spagna da una parte ci sarà la coppia argentina Belluati-Silingo dall’altra Lijo-Ruiz. I sudamericani sono in grande forma dopo l’ottimo risultato raggiunto al Premier Padel di Mendoza (quarti di finale, sconfitti da Navarro-Di Nenno) mentre gli spagnoli sono una coppia che si è formata solo da metà giugno ma di grande esperienza senza dimenticare che Javier Ruiz è l’atleta del torneo con la posizione in classifica più alta (22esimo ranking FIP).



I match della semifinale di ieri

Nel primo match della giornata di ieri sono scese in campo per la categoria femminile le teste di serie n°2 Carnicero-Martinez che hanno sconfitto in due set 6-3/7-5 Rodriguez-Navarro. Nella categoria maschile match senza storia con Lijo-Ruiz che hanno demolito 6-2/6-1 in 53 minuti la coppia ispanico-argentina Sanz-Moyano. Vittoria convincente nella seconda semifinale femminile delle favorite del torneo Barbara Las Heras e Veronica Virseda che hanno battuto le due ragazze millennium Rufo-Velasco 6-4/6-1. L’ultimo match della giornata ha visto la coppia argentina Silingo-Belluati (teste di serie n°1)

affrontare le sconfiggere a coppia ispanico-brasiliana Ruiz-Bergamini per 6-4/6-2.

Dove vedere gli incontri?

Le partite delle ifinali di oggi saranno a partire dalle ore 15:00 sempre alla Zoppas Arena di Conegliano e i biglietti sono acquistabili al link: https://www.ticketmaster.it/artist/veneto-padel-cup-biglietti/1101713

I match saranno trasmessi gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube della FIP.

SEMIFINALI (M) – 3 settembre 2022



AGUSTIN GOMEZ SILINGO (ARG) / JUAN CRUZ BELLUATI (ARG) [1] vs VICTOR RUIZ REMEDIOS (ESP) / LUCAS BERGAMINI (BRA) 6-4/6-2

RAMIRO MOYANO (ARG) / JON SANZ ZALBA (ESP) [3] vs PABLO LIJO SANTOS (ESP) / JAVIER RUIZ GONZALEZ (ESP) [2] 2-6/1-6

SEMIFINALI (F) – 3 settembre 2022

VERONICA VIRSEDA (ESP) / BARBARA LAS HERAS (ESP) [1] vs JIMENA VELASCO (ESP) / LORENA RUFO (ESP) [3] 6-4/6-1

NURIA RODRIGUEZ (ESP) / TERESA NAVARRO (ESP)[4] vs LUCIA MARTINEZ (ESP) / ESTHER CARNICERO (ESP) [2] 3-6/5-7