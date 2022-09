Veneto Padel Cup Master Fip: vincono Talavan-Araujo e Gil-Moyano

Dopo due settimane di grandi emozioni e spettacolo si conclude la Veneto Padel Cup, la manifestazione veneta di livello internazionale giunta alla sua seconda edizione. Quest’anno, rispetto al 2021, ha raddoppiato i tornei per i giocatori professionisti con il Fip Platinum VPC, il primo torneo Platinum della storia e terminato la scorsa settimana, e il VPC Master FIP che ha visto il suo epilogo con le finali di ieri. Come l’anno scorso si è anche disputato in contemporanea il VPC Open Tournament al quale hanno partecipato le coppie vincenti dei 12 tornei VPC OPEN FIT distribuiti in tutto il territorio italiano e di 16 tornei svoltesi in tutta Europa. Nella mattinata di domenica si sono svolte alla Zoppas Arena di Conegliano le finali dell’Open.

Nella categoria femminile la coppia italiana Letizia Dell’Agnese-Camilla Ronchini ha sconfitto quella Italo argentina formata da Aurora Buscaino-Mary Montesi per 7-6/2-2 e ritiro per infortunio della Montesi. A seguire quella maschile ha visto la vittoria degli Italo argentini Elian Lionel-Gabriel Diego contro gli spagnoli Paco Calderon-Arevalillo Sergio per 7-5/7-6. Nel pomeriggio, sempre alla Zoppas Arena, si sono disputate le finali del Master. Sono scese prima in campo le donne con la sfida tra le prime due teste di serie del torneo la coppia ispanico portoghese Marta Talavan e Sofia Araujo contro le spagnole NuriaRodriguez e Teresa Navarro. Dominio assoluto di Talavan e Araujo che portano a casa la vittoria per 6-0/6-2 in meno di un’ora di gioco. «Mai stata in un evento così bello, complimenti all’organizzazione e se il calendario lo permetterà vorremmo ritornare il prossimo anno» il commento post-partita di Marta Talavan.

L’ultimo match del torneo, la finale maschile, ha visto di fronte la coppia ispanico argentina teste di serie n.2 Francisco Gil e Ramiro Moyano contro gli spagnoli n.4 Alejandro Arroyo e Gonzalo Rubio. Gli spagnoli sono partiti meglio vincendo il primo set per 6-2 grazie anche a 3 punti de oro conquistati ma nel secondo vi è stato il recupero degli avversari (6-3). Il terzo set è stata una incredibile girandola di emozioni, colpi spettacolari, ribaltamenti vari e match point per entrambe le coppie che ha visto alla fine vincere al tie break per 11-9 la coppia Moyano-Gil in più di due ore di gioco.

Al termine della manifestazione l’organizzatrice dell’evento Irma Sveikauskiene, insieme al marito Ricardas Sveikauskas, hanno dichiarato: «Volevamo ringraziare tutti quelli che ci hanno permesso di organizzare questa seconda edizione della VPC a partire dai giocatori, dalla Federazione Internazionale Padel e Federazione Italiana Tennis che ci hanno dato supporto, dai nostri Sponsor, dagli spettatori. Sono state due settimane intense di sport, frutto di mesi di lavoro da parte del nostro staff a cui vanno i nostri ringraziamenti per la professionalità e soprattutto per la passione che ci hanno messo per rendere la nostra manifestazione unica nel suo genere».

Tabellone femminile - Finale VPC Master FIP

SOFIA ARAUJO (POR) / MARTA TALAVAN (ESP) [1] vs TERESA NAVARRO (ESP) / NURIA RODRIGUEZ CAMACHO (ESP) [2] 6-0/6-2

Tabellone maschile - Finale VPC Master FIP

RAMIRO MOYANO (ESP) / FRANCISCO GIL MORALES (ARG) vs ALEJANDRO ARROYO ALBERT (ESP) / GONZALO RUBIO PEREZ (ESP) [4] 2-6/6-3/7-6 (11-9)