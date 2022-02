A Conegliano arriva la fase regionale del campionato italiano di lanci lunghi

Nelle rinomate pedane dello stadio comunale Soldan di Conegliano arriva la prima fase regionale del campionato italiano di lanci lunghi invernali. La prima fatica organizzativa del 2022 per Atletica Silca Conegliano coinvolgerà dunque i lanciatori che si confronteranno con giavellotto, martello e disco. Un appuntamento fondamentale in vista della finale nazionale in programma a Mariano Comense (CO) il 5 e il 6 marzo. In pedana scenderanno gli atleti delle categorie Allievi, Junior, Promesse e Senior maschili e femminili che si daranno battaglia per ottenere una misura che permetta l’accesso all’evento nazionale più importante di questa prima parte di stagione.

“Quest’anno iniziamo le fatiche organizzative con un importante appuntamento dedicato ai lanci, che al Soldan di Conegliano hanno sempre regalato belle soddisfazioni, con gare combattute e risultati tecnici di valore – commenta il presidente di Atletica Silca Conegliano, Francesco Piccin – in pedana vedremo i migliori atleti del Veneto, con, probabilmente, qualche presenza da fuori regione. Tutti daranno il massimo, in palio, del resto, c’è la finale nazionale dei campionati italiani di lanci lunghi invernali. Non vediamo l’ora di accogliere gli specialisti di giavellotto, martello e disco, tra l’altro discipline molto spettacolari”.

Il programma di domenica 6 febbraio è il seguente: alle 9.00 ritrovo di giurie e concorrenti, alle 10.00 giavellotto maschile (campo centrale) e martello femminile (campo 3), alle 11.30 giavellotto femminile (campo centrale) e martello maschile (campo 3), alle 13.30 disco maschile e alle 15.00 disco femminile (campo 3). Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online entro le ore 14 di giovedì 3 febbraio. La quota prevista dal Regolamento Regionale è di € 3 per ogni atleta iscritto.