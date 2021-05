"Trofeo Just Dance", una festa dello sport a Conegliano

Una giornata dedicata alle diverse discipline nell'ambito delle danze sportive, nel palazzetto dello sport Giovanni paolo II di Conegliano. Il comitato provinciale MSP Treviso e il presidente Mario Quintiero in collaborazione con il Comitato nazionale MSP Italia, del suo presidente Gian Francesco Lupattelli e del segretario nazionale Alessandra Calligaris, ha dato il via al “Trofeo just dance” tappa di Conegliano. La gara di preminente interesse nazionale, valida per le qualificazioni alle finali di Roma del 5-6 giugno 2021 nel parco di Cinecittà Award, ha preso il via nella mattinata del 1° maggio 2021. Tanta la gioia dei partecipanti che dopo settimane di allenamento a porte chiuse, in ottemperanza alle disposizioni in materia di prevenzione delle misure anti-covid, hanno potuto esibirsi e partecipare alla gara. «Per tutti noi è stato un momento di grande gioia vedere partecipare gli atleti delle nostre società ad un evento che assume un grande valore, ancora di più in questo momento, nel quale attendiamo una decisiva ripartenza del mondo sportivo» ha detto il presidente Mario Quintiero. La gara avvenuta a porte chiuse, con la sola presenza di coordinatori, atleti, tecnici e giudici, si è svolta con il patrocinio del comune di Conegliano e in collaborazione con la Croce RossaItaliana.

L’evento è stato diviso in due parti, una prima, durante la quale hanno partecipato le specialità di danze accademiche ed una seconda, durante la quale si sono confrontate le discipline di danze caraibiche e danze etniche. Alla gara hanno partecipato società del Coneglianese ma anche società provenienti da Padova, Trieste, Pordenone, Udine. Il presidente Mario Quintiero, annuncia che ci saranno nuovi appuntamenti nelle prossime settimane aperti anche ad altre discipline sportive come il Padel, in collaborazione con la nuova struttura che sta nascendo a Santa Lucia di Piave, "Padel Village" nuovo centro formativo, dove nasceranno nuovi tecnici nella provincia di Treviso e dove avranno luogo le prossime gare.