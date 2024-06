Consegnati i trofei del Veneta Nastri di Istrana con la 20^ Edizione Veterani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La 20^ Edizione del Veneta Nastri ad Istrana ha i suoi vincitori. Erano 4 i draws veterani dai 40 ai 65 anni diretti da Sonia Rossi supervisionati da Marco Isotti. Nell’over 45 Andrea Barone del Tennis Club Via Olivera non ha avuto avversari. L’ultimo a contrastarlo è stato Andrea Bresolin dello Sporting Life Center. Nell’over 55 quello più partecipato Andrea Barone ha concesso il bis vincendo con Giampaolo Lionello dell’Ostani di Montebelluna. Terzi posti per Nicola Ronchi del Guizza Plus Center e per Pierluigi Pinton del Tc Dolo. Nell’over 65 Mario Carnio in due set con Fabio Marconato dell’Ostani Montebelluna. Nel femminile Emanuela Brun del Fossò davanti ad Elena Pirocca del Creazzo. Ha presenziato alle premiazioni il presidente del Tc Istrana Maurizio Torresan ed il Direttore Generale della Veneta Nastri Simone Temporini.

TORNEI IN ATTO Alla Barchessa dal 15 Giugno al 1/7 competizione maschile e femminile per giocatori fino ai 4.3. Nei pomeriggi feriali orario di gioco dalle ore 17.00. Ben 132 giocatori in competizione. Da Panatta fino al 3/7 Open maschile e femminile con 4.000€ di prize money. Si gioca dai 4.3 nel draw maschile e per quello rosa dalle 3.5 totali 129 players. A Volpago fino al 4/7 Trofeo New Print per giocatori di 4^ categoria maschile con 94 giocatori. Al Park di Villorba fino al 30 Giugno circuito young boys dai 10 ai 16 anni con 96 ragazzi. Al Dopolavoro Ferroviario di Treviso fino al 30 Giugno il Treviso Tennis Team organizza un torneo di 3^ categoria maschile con 80 giocatori.

ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI Fino al 09 Luglio a Motta di Livenza 33^ Edizione dell’Open maschile e femminile con un Price Money di 4.000€. Attualmente sono 115 i players. Dai 3.4 ai 2.8 e dai 2.7 ai 2.1 draw differiti e seguiti da Nadia Schiavon. Al Ranazzurra di Conegliano dal 29/6 al 14/7 draw maschile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/6. Identico torneo come al Ranazzurra si terrà all’Ostani di Montebelluna fino al 10 Luglio. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula dal 29/6 al 13/7 1° Open femminile Trofeo Banca Prealpi San Biagio. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/6 fino alle 3.5. Per quelle di ranking superiore la scadenza verrà differita per ogni draw. Alla Barchessa dal 6 Luglio al 21/7 torneo di 3^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 4/7. Ad Istrana dal 6 al 22/7 si terrà il 27° Open Trofeo Positello maschile e femminile. Iscrizioni differite per draw. Il primo raggruppamento fino ai 3.5 entro le ore 12 del 4 Luglio. Dal 6 al 14 Luglio torneo giovanile a Mogliano dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 4/7.