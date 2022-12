Continua il digiuno in trasferta dei Leoni: a Galway Connacht vince 38-19

Dopo la bella vittoria casalinga contro Edimburgo di un sabato fa, i Leoni affrontavano la spinosa trasferta irlandese di Galway. E’ il nono turno di United Rugby Championship della stagione 2022/2023 e i biancoverdi facevano visita allo Sportsground di Connacht, campo storicamente difficile, per cercare di prendere punti preziosi per la propria classifica. Purtroppo l'assalto è miseramente fallito: il Benetton è stato sconfitto 38-19. Continua il lungo digiuno dei biancoverdi che non vincono in trasferta da tre quasi anni.

CRONACA PARTITA

Prime fasi di gioco intense e Connacht passa subito avanti. Carty imbecca la corsa di Murray che buca la difesa ospite e schiaccia in meta. Carty trasforma. I Leoni provano a ribattere, ma per alcuni errori di precisione non riescono a sfondare i 22 metri degli irlandesi. Finché arriva la prima meta del Benetton Rugby. Da una ruck l’ovale sfugge al possesso di Connacht, Scrafton è bravo a servire rapidamente Marcus Watson che vola libero sulla fascia sinistra e va a far meta. Umaga trasforma e a metà primo tempo si torna in parità. Poi Mendy deve prendere il posto di Smith, fuori per un problema fisico. Connacht prende vigore dalla sua mischia e ottiene una buona touche nei 22 metri dei trevigiani. E dalla rimessa laterale Aki regala un gran ovale a Boyle che fa meta. Carty converte. La difesa di Duvenage e soci tiene duro e non cede. Intanto Alongi per un infortunio alla spalla deve lasciare spazio a Alongi. Dopo la difesa dei Leoni commette un’irregolarità nel posizionamento in rimessa laterale, Carty si prende il piazzato e offre altri tre punti a Connacht. Il primo tempo si conclude così sul 17-7 per gli irlandesi.

Inizia il secondo tempo e Gallo subentra a Nemer. Connacht vuole subito siglare la terza meta e Bealham schiaccia l’ovale in mezzo ai pali. Carty trasforma e il vantaggio dei padroni di casa si dilata sul 24-7. I Leoni devono reagire e risalgono campo con una bella azione in velocità condotta da Padovani e Umaga. Gallo per poco non riesce a schiacciare l’ovale a terra, perché l’ovale è tenuto in alto da Boyle. Il momento è comunque favorevole ai biancoverdi, Duvenage apre a Marco Zanon che marca a terra e Umaga aggiunge altri due punti per il Benetton Rugby. Manca un quarto di gara e Garbisi entra per capitan Duvenage. Poi Scrafton viene espulso dal direttore di gara per un placcaggio alto e pericoloso. Connacht con l’uomo in più ne approfitta e Blade sguscia via per la quarta marcatura pesante degli irlandesi. Carty non sbaglia e Connacht allunga in maniera definitiva sul 31-14. Entrano Riera, Lazzaroni e Izekor per Zanon, Cannone e Pettinelli negli ultimi finali. C’è anche il debutto di Frangini in biancoverde, al posto di Nicotera. I Leoni lottano fino alla fine e Tommaso Menoncello si beve tutta la difesa di casa per la terza meta dei biancoverdi. Umaga stavolta coglie il palo. Nel finale meta da drive di Connacht firmata da Tierney-Martin e Carty fissa il punteggio finale sul 38-19 per la franchigia di Galway.

IL TABELLINO

Marcature: 3′ meta Murray tr. Carty, 17′ meta Watson tr. Umaga, 23′ meta Boyle tr. Carty, 36′ p. Carty; 43′ meta Bealham tr. Carty, 53′ meta Zanon tr. Umaga, 66′ meta Blade tr. Carty, 78′ meta Menoncello, 80′ meta Tierney-Martin tr. Carty.

Note: cartellino rosso al 65′ a Scott Scrafton (BEN). Trasformazioni: Connacht 5/5 (Carty 5/5); Benetton Rugby 2/3 (Umaga 2/3). Punizioni: Connacht 1/1 (Carty 1/1). Man of the match: Paul Boyle (CON).

Connacht Rugby:

15 John Porch, 14 Diarmuid Kilgallen (63′ Tiernan O’Halloran), 13 Tom Farrell (60′ Tom Daly), 12 Bundee Aki, 11 Mack Hansen, 10 Jack Carty (c), 9 Kieran Marmion (60′ Caolin Blade), 8 Paul Boyle, 7 Conor Oliver (63′ Jarrad Butler), 6 Cian Prendergast, 5 Niall Murray (54′ Gavin Thornbury), 4 Oisin Dowling, 3 Finlay Bealham (52′ Jack Aungier), 2 Dave Heffernan (52′ Dylan Tierney-Martin), 1 Denis Buckley (52′ Peter Dooley).

Head Coach: Andy Friend.

Benetton Rugby:

15 Rhyno Smith (19′ Ignacio Mendy), 14 Marcus Watson 13 Tommaso Menoncello, 12 Marco Zanon (66′ Joaquin Riera), 11 Edoardo Padovani, 10 Jacob Umaga, 9 Dewaldt Duvenage (c) (62′ Alessandro Garbisi), 8 Giovanni Pettinelli (71′ Alessandro Izekor), 7 Michele Lamaro, 6 Manuel Zuliani, 5 Scott Scrafton, 4 Niccolò Cannone (71′ Marco Lazzaroni), 3 Filippo Alongi (31′ Nahuel Tetaz), 2 Giacomo Nicotera (73′ Lapo Frangini), 1 Ivan Nemer (40′ Thomas Gallo, 71′ Ivan Nemer).

Head Coach: Marco Bortolami.